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Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии
Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии
Российские силы разгромили военную технику импортного производства, уничтожены пусковые установки РСЗО, гаубицы, артсистемы. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T15:27
2022-12-31T15:27
2022-12-31T15:27
сво
министерство обороны рф
россия
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские силы разгромили военную технику импортного производства, уничтожены пусковые установки РСЗО, гаубицы, артсистемы. Об этом сообщили в Минобороны.Так, в районах Северска, Ступочки и Федоровки Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. Возле населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое разбиты пять американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Кроме того, возле Серебрянки в Луганской Народной Республики уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНРАрмия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВОРоссийские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, министерство обороны рф, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу
Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии
Минобороны: российские войска разгромили военную технику производства США и Чехии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские силы разгромили военную технику импортного производства, уничтожены пусковые установки РСЗО, гаубицы, артсистемы. Об этом сообщили в Минобороны.
Так, в районах Северска, Ступочки и Федоровки Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. Возле населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое разбиты пять американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
"В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе Константиновки уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", а также самоходная гаубица "Гвоздика", с которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка и других населенных пунктов", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, возле Серебрянки в Луганской Народной Республики уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства.
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