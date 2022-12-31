https://crimea.ria.ru/20221231/rossiyskie-voyska-razgromili-voennuyu-tekhniku-iz-ssha-i-chekhii--1126226516.html

Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии

Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Российские войска разгромили военную технику из США и Чехии

Российские силы разгромили военную технику импортного производства, уничтожены пусковые установки РСЗО, гаубицы, артсистемы. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T15:27

2022-12-31T15:27

2022-12-31T15:27

сво

министерство обороны рф

россия

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Российские силы разгромили военную технику импортного производства, уничтожены пусковые установки РСЗО, гаубицы, артсистемы. Об этом сообщили в Минобороны.Так, в районах Северска, Ступочки и Федоровки Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. Возле населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое разбиты пять американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Кроме того, возле Серебрянки в Луганской Народной Республики уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли удары по базам иностранных наемников в ДНРАрмия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВОРоссийские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе

россия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу