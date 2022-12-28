https://crimea.ria.ru/20221228/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-bolee-350-boevikov-vsu-v-donbasse-1126174228.html
Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
Российские войска за прошедшие сутки в ходе боев в Донбассе уничтожили более 350 украинских военнослужащих и около 30 единиц техники, говорится в сводке... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T14:46
2022-12-28T14:46
2022-12-28T14:46
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610321_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3a36bd30a792db08dd637e68b366101d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в ходе боев в Донбассе уничтожили более 350 украинских военнослужащих и около 30 единиц техники, говорится в сводке Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли огевое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожено более 30 солдат противника, три боевые бронированные машины и два автомобиля."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", – рассказали в ведомстве.На Донецком направлении подразделения ВС России уничтожили более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и отрядам иностранных наемников в районе Угледара ДНР. Уничтожено более 70 военнослужащих ВСУ и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221228/donetsk-poluchit-novye-sistemy-pvo-na-fone-uchastivshikhsya-obstrelov-1126169140.html
украина
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610321_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_b4389701ef1cdf815e2e492159d8d9d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
Минобороны: войска РФ за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ и около 30 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в ходе боев в Донбассе уничтожили более 350 украинских военнослужащих и около 30 единиц техники, говорится в сводке Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении российские войска нанесли огевое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожено более 30 солдат противника, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", – рассказали в ведомстве.
На Донецком направлении подразделения ВС России уничтожили более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и отрядам иностранных наемников в районе Угледара ДНР. Уничтожено более 70 военнослужащих ВСУ и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка ДНР.