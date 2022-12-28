https://crimea.ria.ru/20221228/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-bolee-350-boevikov-vsu-v-donbasse-1126174228.html

Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе

Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе

Российские войска за прошедшие сутки в ходе боев в Донбассе уничтожили более 350 украинских военнослужащих и около 30 единиц техники, говорится в сводке... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T14:46

2022-12-28T14:46

2022-12-28T14:46

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в ходе боев в Донбассе уничтожили более 350 украинских военнослужащих и около 30 единиц техники, говорится в сводке Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли огевое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожено более 30 солдат противника, три боевые бронированные машины и два автомобиля."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", – рассказали в ведомстве.На Донецком направлении подразделения ВС России уничтожили более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и отрядам иностранных наемников в районе Угледара ДНР. Уничтожено более 70 военнослужащих ВСУ и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка ДНР.

https://crimea.ria.ru/20221228/donetsk-poluchit-novye-sistemy-pvo-na-fone-uchastivshikhsya-obstrelov-1126169140.html

украина

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)