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Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря
Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря
Российские силы продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив здесь еще около 50 украинских военных, а также нанесли поражение противнику на... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T14:24
2022-12-30T14:24
министерство обороны рф
армия и флот
россия
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские силы продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив здесь еще около 50 украинских военных, а также нанесли поражение противнику на Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское направление и Красный ЛиманНа Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады и 92-й механизированной бригады ВСУ.В Красно-Лиманском районе возле Ямполовки ударами российской авиации и артиллерии ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.Донецкое направлениеВ ходе успешных наступательных действий российских войск поражены подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ возле Клещеевки Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.На Южно-Донецком направлении ударами авиации и артиллерии уничтожено более 70 украинских боевиков и военная техника.Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 73 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.Уничтожение украинской техникиВ районе населенного пункта Лебедин Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А возле Веселого и Часов Яр Донецкой Народной Республики - две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Кроме того, в ходе контрбатарейного боя в районах Берестовое и Красногоровка ликвидированы две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", неподалеку от Лозовой и Малиновки — боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", гаубицы Д-20 и Д-30.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотников, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата "Стриж".
https://crimea.ria.ru/20221230/udar-rossiyskikh-sil-po-obektam-na-ukraine--tseli-dostignuty-1126214105.html
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министерство обороны рф, армия и флот, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, новости
Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря

Минобороны: ВСУ потеряли 50 военных на Донецком направлении и 60 — на Купянском

14:24 30.12.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские силы продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив здесь еще около 50 украинских военных, а также нанесли поражение противнику на Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Купянское направление и Красный Лиман

На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады и 92-й механизированной бригады ВСУ.
"Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сообщении.
В Красно-Лиманском районе возле Ямполовки ударами российской авиации и артиллерии ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Донецкое направление

В ходе успешных наступательных действий российских войск поражены подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ возле Клещеевки Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.
На Южно-Донецком направлении ударами авиации и артиллерии уничтожено более 70 украинских боевиков и военная техника.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 73 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.

Уничтожение украинской техники

В районе населенного пункта Лебедин Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А возле Веселого и Часов Яр Донецкой Народной Республики - две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Кроме того, в ходе контрбатарейного боя в районах Берестовое и Красногоровка ликвидированы две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", неподалеку от Лозовой и Малиновки — боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", гаубицы Д-20 и Д-30.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — добавили в Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотников, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата "Стриж".
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Министерство обороны РФАрмия и флотРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОНовости
 
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