https://crimea.ria.ru/20221230/nastuplenie-udary-i-poteri-vsu-khod-spetsoperatsii-na-30-dekabrya-1126215798.html

Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря

Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря

Российские силы продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив здесь еще около 50 украинских военных, а также нанесли поражение противнику на... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T14:24

2022-12-30T14:24

2022-12-30T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские силы продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив здесь еще около 50 украинских военных, а также нанесли поражение противнику на Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское направление и Красный ЛиманНа Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады и 92-й механизированной бригады ВСУ.В Красно-Лиманском районе возле Ямполовки ударами российской авиации и артиллерии ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.Донецкое направлениеВ ходе успешных наступательных действий российских войск поражены подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ возле Клещеевки Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.На Южно-Донецком направлении ударами авиации и артиллерии уничтожено более 70 украинских боевиков и военная техника.Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 73 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.Уничтожение украинской техникиВ районе населенного пункта Лебедин Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А возле Веселого и Часов Яр Донецкой Народной Республики - две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Кроме того, в ходе контрбатарейного боя в районах Берестовое и Красногоровка ликвидированы две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", неподалеку от Лозовой и Малиновки — боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", гаубицы Д-20 и Д-30.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотников, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата "Стриж".

https://crimea.ria.ru/20221230/udar-rossiyskikh-sil-po-obektam-na-ukraine--tseli-dostignuty-1126214105.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, новости