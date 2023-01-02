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Российские военные разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские военные разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Российские военные разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Более 70 иностранных наемников уничтожено, более сотни ранены в результате ударов российской авиации по пунктам временной дислокации подразделений украинского... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T16:49
2023-01-02T16:49
2023-01-02T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Более 70 иностранных наемников уничтожено, более сотни ранены в результате ударов российской авиации по пунктам временной дислокации подразделений украинского "иностранного легиона". Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 92-х районах.В Запорожской области, в районах Орехова, Малиновки и Зализничного уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-ой бригады территориальной обороны. Еще одно хранилище топлива уничтожено в районе Днепропетровска.Днем ранее российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе.Читайте также:Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в ХерсонеРоссийские войска уничтожили военную технику из США и Польши
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, армия и флот, новости
Российские военные разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Минобороны: ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными