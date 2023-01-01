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Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в ходе боев в Донбассе составили порядка 350 военнослужащих и более 20 единиц техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T16:35
2023-01-01T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в ходе боев в Донбассе составили порядка 350 военнослужащих и более 20 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.На Донецком направлении российские войска продолжали наступление и в ходе боев уничтожили более 110 украинских боевиков, две БМП, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Российские войска отразили все атаки. В результате противник потерял более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в ХерсонеНазваны цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
https://crimea.ria.ru/20221209/vsu-budut-otstupat-ekspert-zayavil-o-perelome-v-boyakh-za-donbass-1125763689.html
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министерство обороны рф, сво, армия и флот, украина, новости, в мире
Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе

Минобороны: за сутки в Донбассе уничтожены 350 боевиков ВСУ и более 20 единиц техники

16:35 01.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты
Работа подразделений морской пехоты - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в ходе боев в Донбассе составили порядка 350 военнослужащих и более 20 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

"На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступление и в ходе боев уничтожили более 110 украинских боевиков, две БМП, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
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ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Российские войска отразили все атаки. В результате противник потерял более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Кроме того, уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.
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