https://crimea.ria.ru/20230102/v-minoborony-rasskazali-o-nastuplenii-v-chetyrekh-rayonakh-spetsoperatsii-1126240111.html

В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации

В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации - РИА Новости Крым, 02.01.2023

В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации

Российская артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери... РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T17:11

2023-01-02T17:11

2023-01-02T17:13

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российская артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери ВСУ составили около двухсот человек, более десятка бронемашин, уничтожена польская самоходная установка Krab, четыре гаубицы Д-30 и полтора десятка беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.В частности, на Купянском направлении нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районе Берестового, Кисловки и Синьковки Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.На Донецком поражены подразделения 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В результате наступления российские войска заняли новые выгодные рубежи. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. Еще более 40 человек убитыми, три бронетранспортера и два пикапа потерял противник на Южно-Донецком направлении в районе Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой Народной республики.В результате контрбатарейной борьбы в районе Часова Яра и Миньковки уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США. Под Антоновкой в Херсонской области уничтожена самоходка Krab. Под Серебрянкой в Донецкой Народной республике уничтожены четыре украинские гаубицы Д-30.Также в течение суток сбито пятнадцать украинских беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и "Ураган".Также в Минобороны сообщили, что ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными.Читайте также:Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в ХерсонеРоссийские войска уничтожили военную технику из США и Польши

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, сво, всу (вооруженные силы украины), новости