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В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации
В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации - РИА Новости Крым, 02.01.2023
В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации
Российская артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T17:11
2023-01-02T17:13
министерство обороны рф
армия и флот
сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российская артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери ВСУ составили около двухсот человек, более десятка бронемашин, уничтожена польская самоходная установка Krab, четыре гаубицы Д-30 и полтора десятка беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.В частности, на Купянском направлении нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районе Берестового, Кисловки и Синьковки Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.На Донецком поражены подразделения 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В результате наступления российские войска заняли новые выгодные рубежи. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. Еще более 40 человек убитыми, три бронетранспортера и два пикапа потерял противник на Южно-Донецком направлении в районе Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой Народной республики.В результате контрбатарейной борьбы в районе Часова Яра и Миньковки уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США. Под Антоновкой в Херсонской области уничтожена самоходка Krab. Под Серебрянкой в Донецкой Народной республике уничтожены четыре украинские гаубицы Д-30.Также в течение суток сбито пятнадцать украинских беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и "Ураган".Также в Минобороны сообщили, что ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными.Читайте также:Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в ХерсонеРоссийские войска уничтожили военную технику из США и Польши
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, сво, всу (вооруженные силы украины), новости
В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации

Войска РФ наступают на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях

17:11 02.01.2023 (обновлено: 17:13 02.01.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Российская артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери ВСУ составили около двухсот человек, более десятка бронемашин, уничтожена польская самоходная установка Krab, четыре гаубицы Д-30 и полтора десятка беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, на Купянском направлении нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районе Берестового, Кисловки и Синьковки Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад в районе Ямполовки и Серебрянки Донецкой Народной республики, Червоной Дибровы Луганской Народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и два пикапа", – говорится в сообщении.
На Донецком поражены подразделения 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В результате наступления российские войска заняли новые выгодные рубежи. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. Еще более 40 человек убитыми, три бронетранспортера и два пикапа потерял противник на Южно-Донецком направлении в районе Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой Народной республики.
В результате контрбатарейной борьбы в районе Часова Яра и Миньковки уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США. Под Антоновкой в Херсонской области уничтожена самоходка Krab. Под Серебрянкой в Донецкой Народной республике уничтожены четыре украинские гаубицы Д-30.
Также в течение суток сбито пятнадцать украинских беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и "Ураган".
Также в Минобороны сообщили, что ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными.
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Министерство обороны РФАрмия и флотСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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