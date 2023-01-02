https://crimea.ria.ru/20230102/pvo-prodolzhaet-otbivat-ataku-dronov-na-sevastopol--gubernator-1126240824.html

ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор

ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор - РИА Новости Крым, 02.01.2023

ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор

В Севастополе системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T22:40

2023-01-02T22:40

2023-01-02T22:45

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

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новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Горожан и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.Ранее в небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, происшествия