https://crimea.ria.ru/20230102/pvo-prodolzhaet-otbivat-ataku-dronov-na-sevastopol--gubernator-1126240824.html
ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор
ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор - РИА Новости Крым, 02.01.2023
ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор
В Севастополе системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T22:40
2023-01-02T22:40
2023-01-02T22:45
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863620_0:15:1620:926_1920x0_80_0_0_0bc296fdabee8e40e0884e54f6644949.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Горожан и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.Ранее в небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863620_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a93d18f4da176847fbf9bc533a8e6c48.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, происшествия
ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор
ПВО продолжает отбивать атаку на Севастополь - губернатор просит сохранять спокойствие
22:40 02.01.2023 (обновлено: 22:45 02.01.2023)