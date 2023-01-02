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ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор
ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор - РИА Новости Крым, 02.01.2023
ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор
В Севастополе системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T22:40
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севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Горожан и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.Ранее в небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, происшествия
ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор

ПВО продолжает отбивать атаку на Севастополь - губернатор просит сохранять спокойствие

22:40 02.01.2023 (обновлено: 22:45 02.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Системы ПВО сбили еще один беспилотник над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Горожан и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.
Ранее в небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения.
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевКрымНовости КрымаПроисшествия
 
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