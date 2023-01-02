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Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон
Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон
В районе Воронежа российскими ПВО сбит украинский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. В районе Воронежа российскими ПВО сбит украинский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.Инцидент произошел в ночь на понедельник 2 января.Российские военные контролируют ситуацию. По сообщению местных властей жертв и разрушений на земле нет.Также утром украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области. Обошлось без пострадавших, однако под удар попал объект электроснабжения.Читайте также:В Севастополе отработала система ПВОБелгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объектВ России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
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Новости
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всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, россия, украина
Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон

Российские ПВО сбили разведывательный беспилотник под Воронежем

11:05 02.01.2023 (обновлено: 11:07 02.01.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. В районе Воронежа российскими ПВО сбит украинский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Инцидент произошел в ночь на понедельник 2 января.
"На подлете к Воронежу обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины", – говорится в сообщении.
Российские военные контролируют ситуацию. По сообщению местных властей жертв и разрушений на земле нет.
Также утром украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области. Обошлось без пострадавших, однако под удар попал объект электроснабжения.
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