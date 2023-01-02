https://crimea.ria.ru/20230102/pod-voronezhem-sbit-ukrainskiy-razvedyvatelnyy-dron-1126236840.html

Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон

Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Под Воронежем сбит украинский разведывательный дрон

В районе Воронежа российскими ПВО сбит украинский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T11:05

2023-01-02T11:05

2023-01-02T11:07

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. В районе Воронежа российскими ПВО сбит украинский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.Инцидент произошел в ночь на понедельник 2 января.Российские военные контролируют ситуацию. По сообщению местных властей жертв и разрушений на земле нет.Также утром украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области. Обошлось без пострадавших, однако под удар попал объект электроснабжения.Читайте также:В Севастополе отработала система ПВОБелгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объектВ России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, россия, украина