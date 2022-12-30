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Белгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект
Белгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Белгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект
Украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T13:24
2022-12-30T13:24
2022-12-30T13:24
сво
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подомовой обход продолжается, информация о разрушениях уточняется.Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Здесь, как и в других приграничных регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеНовые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотникиСемья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Белгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект
Губернатор Гладков: в Белгородской области ВСУ атаковали промышленный объект
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор. Все оперативные службы находятся на месте. Сейчас идет повторный обстрел территории", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Подомовой обход продолжается, информация о разрушениях уточняется.
Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Здесь, как и в других приграничных регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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