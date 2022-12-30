https://crimea.ria.ru/20221230/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom--povrezhden-promyshlennyy-obekt-1126213967.html

Белгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект

Белгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Белгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объект

Украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T13:24

2022-12-30T13:24

2022-12-30T13:24

сво

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подомовой обход продолжается, информация о разрушениях уточняется.Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Здесь, как и в других приграничных регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеНовые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотникиСемья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия