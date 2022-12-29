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Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотники
Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотники
В четверг приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые успешно отразили российские ПВО... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T11:45
2022-12-29T11:45
2022-12-29T11:47
белгородская область
вячеслав гладков
брянская область
происшествия
россия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник
сбу (служба безопасности украины)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В четверг приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые успешно отразили российские ПВО. Об этом сообщают руководители регионов.Работа ПВО над БелгородомПо его данным, повреждения получила развязка автодороги Комсомольский-Майский, там после падения фрагмента загорелась трава, к этому времени пожар ликвидирован.Обстрел Брянской областиКроме того, утром 29 декабря нанесен удар по одному из районов Брянской области:Граничащие с Украиной регионы России с начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека подорвались на мине в Брянской областиПод Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина
https://crimea.ria.ru/20221219/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbity-chetyre-rakety-proizvodstva-ssha-1125984294.html
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белгородская область, вячеслав гладков, брянская область, происшествия, россия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник, сбу (служба безопасности украины), безопасность
Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотники
ПВО отбили атаку беспилотников на приграничные районы Брянской и Белгородской областей
11:45 29.12.2022 (обновлено: 11:47 29.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В четверг приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые успешно отразили российские ПВО. Об этом сообщают руководители регионов.
Работа ПВО над Белгородом
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - написал в своем Telegram-канале губернатор обрасти Вячеслав Гладков.
По его данным, повреждения получила развязка автодороги Комсомольский-Майский, там после падения фрагмента загорелась трава, к этому времени пожар ликвидирован.
Обстрел Брянской области
Кроме того, утром 29 декабря нанесен удар по одному из районов Брянской области:
"На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА", - уточнил детали в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Граничащие с Украиной регионы России с начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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