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ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина
ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина - РИА Новости Крым, 20.12.2022
ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина
ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T21:27
2022-12-20T21:30
сво
курская область
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка, сообщил губернатор Роман Старовойт.Сегодня украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мужчина. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.В Брянской области во вторник в результате обстрелов Суземского района повреждены железнодорожные пути, было частично нарушено электроснабжение. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил о беспилотнике, атаковавшем территорию РЭС в Трубчевском районе. Повреждено административное здание и автомобиль. Пострадавших нет.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела БелгородаДля атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США
https://crimea.ria.ru/20221215/prigranichnye-oblasti-rossii-popali-pod-obstrel-vsu-1125921712.html
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сво, курская область, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, происшествия, россия
ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина

Украина открыла огонь по селу в Курской области, есть разрушения и пострадавшие

21:27 20.12.2022 (обновлено: 21:30 20.12.2022)
 
© Telegram Роман СтаровойтВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина
ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Сегодня украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мужчина. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.
В Брянской области во вторник в результате обстрелов Суземского района повреждены железнодорожные пути, было частично нарушено электроснабжение. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил о беспилотнике, атаковавшем территорию РЭС в Трубчевском районе. Повреждено административное здание и автомобиль. Пострадавших нет.
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СВОКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Роман СтаровойтПроисшествияРоссия
 
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