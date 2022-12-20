ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина
Украина открыла огонь по селу в Курской области, есть разрушения и пострадавшие
21:27 20.12.2022 (обновлено: 21:30 20.12.2022)
© Telegram Роман СтаровойтВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина
© Telegram Роман Старовойт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Сегодня украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мужчина. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.
В Брянской области во вторник в результате обстрелов Суземского района повреждены железнодорожные пути, было частично нарушено электроснабжение. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил о беспилотнике, атаковавшем территорию РЭС в Трубчевском районе. Повреждено административное здание и автомобиль. Пострадавших нет.
15 декабря, 18:34Приграничные области России попали под обстрел ВСУ
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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