https://crimea.ria.ru/20221220/vsu-obstrelyali-selo-v-kurskoy-oblasti-postradala-zhenschina-1126021381.html

ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина

ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина - РИА Новости Крым, 20.12.2022

ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала женщина

ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T21:27

2022-12-20T21:27

2022-12-20T21:30

сво

курская область

всу (вооруженные силы украины)

роман старовойт

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка, сообщил губернатор Роман Старовойт.Сегодня украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал мужчина. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.В Брянской области во вторник в результате обстрелов Суземского района повреждены железнодорожные пути, было частично нарушено электроснабжение. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил о беспилотнике, атаковавшем территорию РЭС в Трубчевском районе. Повреждено административное здание и автомобиль. Пострадавших нет.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела БелгородаДля атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США

https://crimea.ria.ru/20221215/prigranichnye-oblasti-rossii-popali-pod-obstrel-vsu-1125921712.html

курская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, курская область, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, происшествия, россия