https://crimea.ria.ru/20221220/v-belgorodskoy-oblasti-obstrelivayut-gorod-shebekino---est-postradavshiy-1126011006.html

В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший

В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 20.12.2022

В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший

Украинские войска ведут обстрел города Шебекино Белгородской области, пострадал один мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T13:22

2022-12-20T13:22

2022-12-20T13:22

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

сво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел города Шебекино Белгородской области, пострадал один мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате атаки нарушено электроснабжение – сейчас без света треть жителей города. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. В ближайшее время энергетики планируют восстановить энергоснабжение.Ранее во вторник украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области. В результате атаки повреждены железнодорожные пути и частично нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.В Белгородской, Брянской и других приграничных областях России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыБеспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской областиНад Симферополем сработала ПВО

https://crimea.ria.ru/20221122/pri-obstrele-vsu-belgorodskogo-shebekino-pogibla-zhenschina-1125494730.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), сво, безопасность