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В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший
В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 20.12.2022
В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший
Украинские войска ведут обстрел города Шебекино Белгородской области, пострадал один мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T13:22
2022-12-20T13:22
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
сво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел города Шебекино Белгородской области, пострадал один мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате атаки нарушено электроснабжение – сейчас без света треть жителей города. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. В ближайшее время энергетики планируют восстановить энергоснабжение.Ранее во вторник украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области. В результате атаки повреждены железнодорожные пути и частично нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.В Белгородской, Брянской и других приграничных областях России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыБеспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской областиНад Симферополем сработала ПВО
https://crimea.ria.ru/20221122/pri-obstrele-vsu-belgorodskogo-shebekino-pogibla-zhenschina-1125494730.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), сво, безопасность
В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавший

ВСУ обстреливает город Шебекино Белгородской области, пострадал мужчина

13:22 20.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел города Шебекино Белгородской области, пострадал один мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки нарушено электроснабжение – сейчас без света треть жителей города. Также зафиксировано попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. В ближайшее время энергетики планируют восстановить энергоснабжение.
Ранее во вторник украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области. В результате атаки повреждены железнодорожные пути и частично нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОБезопасность
 
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