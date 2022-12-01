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Беспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Беспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской области
Беспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Беспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской области
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в поселке Теткино Курской области, повреждена подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T23:06
2022-12-01T23:18
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в поселке Теткино Курской области, повреждена подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он уточнил, что восстановление электроснабжения планируется в ближайшее время - аварийные бригады работают на месте. На время ремонта обслуживающую населенные пункты котельную подключат к генераторам.О предыдущей атаке на энергообъекты поселка Теткино сообщалось 29 ноября. Было зафиксировано не менее 10 прилетов.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах. В четверг украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области, ранен мужчина, повреждены дома и объекты.
https://crimea.ria.ru/20221114/tretya-ataka-vsu-s-drona-sbrosili-bombu-na-zhiloy-dom-v-kurskoy-oblasti-1125364043.html
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Беспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской области

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника на подстанцию поселка Теткино Курской области

23:06 01.12.2022 (обновлено: 23:18 01.12.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в поселке Теткино Курской области, повреждена подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В поселке Теткино с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство. К счастью, пострадавших нет. Дома и социальные объекты также не повреждены. Однако нарушена работа подстанции, без электричества остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи", - написал Старовойт в Telegram-канале.

Он уточнил, что восстановление электроснабжения планируется в ближайшее время - аварийные бригады работают на месте. На время ремонта обслуживающую населенные пункты котельную подключат к генераторам.
О предыдущей атаке на энергообъекты поселка Теткино сообщалось 29 ноября. Было зафиксировано не менее 10 прилетов.
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В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
В четверг украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области, ранен мужчина, повреждены дома и объекты.
 
Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 2 декабря
23:06Беспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской области
22:07Главные события и заявления дня: 1 декабря
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