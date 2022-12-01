https://crimea.ria.ru/20221201/obstrely-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-muzhchina-1125641620.html

Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина

Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина

В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины села Муром местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T18:27

2022-12-01T18:27

2022-12-01T18:39

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины села Муром местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков также уточнил, что снаряды повредили два частных дома и линию электропередачи."Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", — добавил губернатор.Ранее в четверг Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221130/tri-prigranichnye-oblasti-rossii-popali-pod-obstrel-vsu-1125611672.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)