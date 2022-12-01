Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221201/obstrely-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-muzhchina-1125641620.html
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины села Муром местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T18:27
2022-12-01T18:39
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины села Муром местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков также уточнил, что снаряды повредили два частных дома и линию электропередачи."Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", — добавил губернатор.Ранее в четверг Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221130/tri-prigranichnye-oblasti-rossii-popali-pod-obstrel-vsu-1125611672.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a846c69a559909d7a1d785ccf90a16db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина

Власти Белгородской области сообщили по пострадавшем в результате обстрела

18:27 01.12.2022 (обновлено: 18:39 01.12.2022)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины села Муром местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков также уточнил, что снаряды повредили два частных дома и линию электропередачи.
"Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", — добавил губернатор.
Ранее в четверг Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Последствия обстрела в Белгородской области
Вчера, 12:29
Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ
 
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Российские военные освободили еще один поселок в ДНР
18:45Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
18:27Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
18:20Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты
18:07В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных
17:59НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем
17:27Путин анонсировал создание в России инженерного центра
17:04Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
16:14Из украинского плена возвращены 50 российских военных
16:04Двое крымчан получили срок за экстремизм
15:51Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села
15:21Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии
15:07Первый логистический центр открыли в Крыму
14:29Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
14:17Бои в ЛНР: сводка за сутки
14:10Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья
14:01Названо количество уничтоженных боевиков ВСУ при освобождении Андреевки
13:57ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
13:43В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России
13:18В Крыму директор госучреждения три года эксплуатировал подчиненных дома
Лента новостейМолния