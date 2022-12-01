https://crimea.ria.ru/20221201/obstrely-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-muzhchina-1125641620.html
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины села Муром местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T18:27
2022-12-01T18:27
2022-12-01T18:39
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины села Муром местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков также уточнил, что снаряды повредили два частных дома и линию электропередачи."Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", — добавил губернатор.Ранее в четверг Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221130/tri-prigranichnye-oblasti-rossii-popali-pod-obstrel-vsu-1125611672.html
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
Власти Белгородской области сообщили по пострадавшем в результате обстрела
18:27 01.12.2022 (обновлено: 18:39 01.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины села Муром местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков также уточнил, что снаряды повредили два частных дома и линию электропередачи.
"Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", — добавил губернатор.
Ранее в четверг Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Белгород и несколько сел
в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.