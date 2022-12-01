https://crimea.ria.ru/20221201/nad-belgorodom-i-rayonom-srabotalo-pvo-obstrelyany-sela-1125638979.html

Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села

Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села

Украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T15:51

2022-12-01T15:51

2022-12-01T15:51

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/16/1125038794_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_dc7af45e4b216a952af730f0ad121fd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На местах работают оперативные службы и главы администраций. Подомовой обход территории продолжается.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221201/distantsionnoe-obuchenie-v-shkolakh-belgorodskoy-oblasti-prodleno-do-24-marta-1125626266.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия