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Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села
Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села
Украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T15:51
2022-12-01T15:51
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На местах работают оперативные службы и главы администраций. Подомовой обход территории продолжается.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221201/distantsionnoe-obuchenie-v-shkolakh-belgorodskoy-oblasti-prodleno-do-24-marta-1125626266.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села

Села Белгородской области попали под обстрел ВСУ

15:51 01.12.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали Белгород и несколько сел в Валуйском и Шебекинском округах, пострадавших нет, но есть повреждения домов и объектов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В области сегодня неспокойно. Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад", - написал он в своем Telegram-канале.
На местах работают оперативные службы и главы администраций. Подомовой обход территории продолжается.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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