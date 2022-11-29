https://crimea.ria.ru/20221129/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-kurskoy-oblasti-1125597825.html

ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области - РИА Новости Крым, 29.11.2022

ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены энергообъекты. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T13:23

2022-11-29T13:23

2022-11-29T13:23

курская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены энергообъекты. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже выехали на место, они планируют восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.Ранее украинские войска трижды за сутки обстреливали поселки в Курской области. В результате одной из атак с дрона на многоквартирный дом в Суджанском районе была сброшена взрывчатка. Обошлось без пострадавших, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль.

https://crimea.ria.ru/20221125/vsu-obstrelyali-tri-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1125550044.html

курская область

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2022

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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия