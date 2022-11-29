https://crimea.ria.ru/20221129/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-kurskoy-oblasti-1125597825.html
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области - РИА Новости Крым, 29.11.2022
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены энергообъекты. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T13:23
2022-11-29T13:23
2022-11-29T13:23
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены энергообъекты. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже выехали на место, они планируют восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.Ранее украинские войска трижды за сутки обстреливали поселки в Курской области. В результате одной из атак с дрона на многоквартирный дом в Суджанском районе была сброшена взрывчатка. Обошлось без пострадавших, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль.
https://crimea.ria.ru/20221125/vsu-obstrelyali-tri-sela-v-belgorodskoy-oblasti-1125550044.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
Атака ВСУ на Курскую область: повреждены объекты энергетики