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ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области - РИА Новости Крым, 29.11.2022
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены энергообъекты. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T13:23
2022-11-29T13:23
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены энергообъекты. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже выехали на место, они планируют восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.Ранее украинские войска трижды за сутки обстреливали поселки в Курской области. В результате одной из атак с дрона на многоквартирный дом в Суджанском районе была сброшена взрывчатка. Обошлось без пострадавших, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль.
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

Атака ВСУ на Курскую область: повреждены объекты энергетики

13:23 29.11.2022
 
© Telegram Роман СтаровойтВ результате обстрела ВСУ повреждена подстанция в Курской области. Скриншот
В результате обстрела ВСУ повреждена подстанция в Курской области. Скриншот
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены энергообъекты. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ обстреляли поселок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка обесточена", - написал он в своем Telegram-канале.
Ремонтные бригады уже выехали на место, они планируют восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.
Ранее украинские войска трижды за сутки обстреливали поселки в Курской области. В результате одной из атак с дрона на многоквартирный дом в Суджанском районе была сброшена взрывчатка. Обошлось без пострадавших, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль.
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Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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