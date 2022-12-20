https://crimea.ria.ru/20221220/ataka-vsu-na-bryanskuyu-oblast-povrezhdena-zheleznaya-doroga-i-net-sveta-1126004876.html

Атака ВСУ на Брянскую область: повреждена железная дорога и нет света

Атака ВСУ на Брянскую область: повреждена железная дорога и нет света - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Атака ВСУ на Брянскую область: повреждена железная дорога и нет света

Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, повреждены железнодорожные пути и частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T09:37

2022-12-20T09:37

2022-12-20T09:37

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брянская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, повреждены железнодорожные пути и частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в результате атаки в поселке Суземка нарушено электроснабжение. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам только после того, как будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, заключил губернатор.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Три приграничные области России попали под обстрел ВСУВСУ из "Града" обстреляли школу в Брянской областиОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода

https://crimea.ria.ru/20221218/vzryvy-v-belgorode-gubernator-soobschil-o-chetyrekh-postradavshikh-1125967153.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, безопасность, брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво