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Атака ВСУ на Брянскую область: повреждена железная дорога и нет света
Атака ВСУ на Брянскую область: повреждена железная дорога и нет света - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Атака ВСУ на Брянскую область: повреждена железная дорога и нет света
Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, повреждены железнодорожные пути и частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T09:37
2022-12-20T09:37
2022-12-20T09:37
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брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, повреждены железнодорожные пути и частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в результате атаки в поселке Суземка нарушено электроснабжение. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам только после того, как будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, заключил губернатор.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Три приграничные области России попали под обстрел ВСУВСУ из "Града" обстреляли школу в Брянской областиОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
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новости, безопасность, брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
Атака ВСУ на Брянскую область: повреждена железная дорога и нет света
В Брянской области после обстрела ВСУ повреждена железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, повреждены железнодорожные пути и частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение", - сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате атаки в поселке Суземка нарушено электроснабжение. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам только после того, как будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, заключил губернатор.
В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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