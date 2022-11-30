https://crimea.ria.ru/20221130/tri-prigranichnye-oblasti-rossii-popali-pod-obstrel-vsu-1125611672.html

Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ

Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ

Украинские войска в среду обстреляли населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей, есть повреждения жилых домов и нарушение электроснабжения в... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T12:29

2022-11-30T12:29

2022-11-30T12:22

брянская область

белгородская область

курская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска в среду обстреляли населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей, есть повреждения жилых домов и нарушение электроснабжения в отдельных поселках. Об этом сообщили губернаторы регионов."В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка Брянской области нарушено электроснабжение", - написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.В Курской области под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано не менее шести прилетов."Два прямых попадания пришлись на жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Однако в результате обстрела загорелась кровля. Пожарные подразделения уже приступили к ликвидации возгорания", - проинформировал глава региона Роман Старовойт.Также украинские войска обстреляли поселок Красное Белгородской области. Пострадавших нет, но есть попадания по частным домам."Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221130/rezervuary-s-nefteproduktami-polykhayut-v-bryanskoy-oblasti-1125606943.html

https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html

брянская область

белгородская область

курская область

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брянская область, белгородская область, курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия