https://crimea.ria.ru/20221220/bespilotnik-atakoval-territoriyu-res-v-bryanskoy-oblasti-1126017095.html

Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области

Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области

Беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T16:59

2022-12-20T16:59

2022-12-20T16:59

брянская область

происшествия

новости

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сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы.Ранее во вторник украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, в результате чего частично нарушилось электроснабжение и были повреждены железнодорожные пути. На время ремонта власти пообещали предоставить жителям автобусы.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавшийАксенов рассказал о безопасности прифронтового КрымаБолее 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

https://crimea.ria.ru/20221220/ataka-vsu-na-bryanskuyu-oblast-povrezhdena-zheleznaya-doroga-i-net-sveta-1126004876.html

https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, происшествия, новости, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, сво, россия