https://crimea.ria.ru/20221220/bespilotnik-atakoval-territoriyu-res-v-bryanskoy-oblasti-1126017095.html
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T16:59
2022-12-20T16:59
2022-12-20T16:59
брянская область
происшествия
новости
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_0:87:3220:1898_1920x0_80_0_0_6a3d22d5a5692307b21d50add7931f3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы.Ранее во вторник украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, в результате чего частично нарушилось электроснабжение и были повреждены железнодорожные пути. На время ремонта власти пообещали предоставить жителям автобусы.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавшийАксенов рассказал о безопасности прифронтового КрымаБолее 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
https://crimea.ria.ru/20221220/ataka-vsu-na-bryanskuyu-oblast-povrezhdena-zheleznaya-doroga-i-net-sveta-1126004876.html
https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html
брянская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_288:0:2933:1984_1920x0_80_0_0_9d6af93924bf6088041f7601b43e8a4f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, новости, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, сво, россия
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области
Губернатор Богомаз: беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области