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Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T16:59
2022-12-20T16:59
брянская область
происшествия
новости
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы.Ранее во вторник украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, в результате чего частично нарушилось электроснабжение и были повреждены железнодорожные пути. На время ремонта власти пообещали предоставить жителям автобусы.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области обстреливают город Шебекино - есть пострадавшийАксенов рассказал о безопасности прифронтового КрымаБолее 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
https://crimea.ria.ru/20221220/ataka-vsu-na-bryanskuyu-oblast-povrezhdena-zheleznaya-doroga-i-net-sveta-1126004876.html
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РИА Новости Крым
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брянская область, происшествия, новости, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, сво, россия
Беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области

Губернатор Богомаз: беспилотник атаковал территорию РЭС в Брянской области

16:59 20.12.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы.
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Ранее во вторник украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, в результате чего частично нарушилось электроснабжение и были повреждены железнодорожные пути. На время ремонта власти пообещали предоставить жителям автобусы.
В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях указом президента введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Брянская областьПроисшествияНовостиБеспилотникБезопасность Республики Крым и СевастополяСВОРоссия
 
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