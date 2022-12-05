Рейтинг@Mail.ru
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221205/bolee-30-priletov-vsu-obstrelyali-dva-poselka-v-kurskoy-oblasti-1125696268.html
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли приграничные территории Курской области, в поселках Теткино и Гуево зафиксировано более 30 прилетов, сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T18:54
2022-12-05T18:54
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124501693_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_a3e707f034b200d58f3b56475583ab0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли приграничные территории Курской области, в поселках Теткино и Гуево зафиксировано более 30 прилетов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным, повреждены около 20 частных домов, осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла. Еще один удар пришелся на поселок Гуево, где зафиксировано 13 прилетов. "Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки", - добавил Старовойт.
https://crimea.ria.ru/20221205/politolog-nazval-optimalnyy-dlya-kryma-variant-zaversheniya-svo-1125689985.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124501693_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_325580f2a7aaaa646878e97538432d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

Старовойт: в поселках Гуево в Курской области нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ

18:54 05.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли приграничные территории Курской области, в поселках Теткино и Гуево зафиксировано более 30 прилетов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения, пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию. Кроме того, почти во всем поселке нарушено электроснабжение", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, повреждены около 20 частных домов, осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла. Еще один удар пришелся на поселок Гуево, где зафиксировано 13 прилетов.
"Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки", - добавил Старовойт.
Армейская аптечка - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
14:40
Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО
Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:12Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского
20:09ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ
19:52В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
19:37"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года
19:17Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году
18:54Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
18:46Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста
18:15Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского моста
18:04Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине
17:31Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой стула
17:11Крым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — Аксенов
17:09Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
16:49В Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятия
16:48Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины
16:37Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
16:11Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным
15:12На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла
14:40Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО
14:22В РФ появятся производства с участием китайских компаний
14:11Шторм утихнет во вторник – Минтранс о ситуации на Керченской переправе
Лента новостейМолния