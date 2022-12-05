https://crimea.ria.ru/20221205/bolee-30-priletov-vsu-obstrelyali-dva-poselka-v-kurskoy-oblasti-1125696268.html
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли приграничные территории Курской области, в поселках Теткино и Гуево зафиксировано более 30 прилетов, сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T18:54
2022-12-05T18:54
2022-12-05T18:54
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли приграничные территории Курской области, в поселках Теткино и Гуево зафиксировано более 30 прилетов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным, повреждены около 20 частных домов, осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла. Еще один удар пришелся на поселок Гуево, где зафиксировано 13 прилетов. "Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки", - добавил Старовойт.
https://crimea.ria.ru/20221205/politolog-nazval-optimalnyy-dlya-kryma-variant-zaversheniya-svo-1125689985.html
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
Старовойт: в поселках Гуево в Курской области нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли приграничные территории Курской области, в поселках Теткино и Гуево зафиксировано более 30 прилетов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения, пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию. Кроме того, почти во всем поселке нарушено электроснабжение", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, повреждены около 20 частных домов, осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла. Еще один удар пришелся на поселок Гуево, где зафиксировано 13 прилетов.
"Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки", - добавил Старовойт.