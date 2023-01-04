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В Севастополе сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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В Севастополе сбили два беспилотника
В Севастополе сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2023
В Севастополе сбили два беспилотника
В небе над Севастополем сбили беспилотники, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T09:18
2023-01-04T09:26
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
михаил развожаев
армия и флот
беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В небе над Севастополем сбили беспилотники, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.2 января в Севастополе дважды сработала система противовоздушной обороны. По информации Развожаева, над морем сбили беспилотные летательные аппараты.После начала специальной военной операции на Украине БПЛА регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные.Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений БПЛА противника на Севастополь.Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил опасность угроз США для КрымаВысокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
https://crimea.ria.ru/20221230/chto-zhdet-krym-v-2023-godu-ekspert-otsenil-uroven-bezopasnosti-regiona-1126215237.html
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, михаил развожаев, армия и флот, беспилотник
В Севастополе сбили два беспилотника

Губернатор Севастополя Развожаев: системы ПВО сбили два беспилотника в районе Бельбека

09:18 04.01.2023 (обновлено: 09:26 04.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В небе над Севастополем сбили беспилотники, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.
2 января в Севастополе дважды сработала система противовоздушной обороны. По информации Развожаева, над морем сбили беспилотные летательные аппараты.
После начала специальной военной операции на Украине БПЛА регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные.
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Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений БПЛА противника на Севастополь.
Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.
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СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаМихаил РазвожаевАрмия и флотБеспилотник
 
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