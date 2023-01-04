https://crimea.ria.ru/20230104/v-sevastopole-sbili-dva-bespilotnika-1126246822.html

В Севастополе сбили два беспилотника

В Севастополе сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2023

В Севастополе сбили два беспилотника

В небе над Севастополем сбили беспилотники, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T09:18

2023-01-04T09:18

2023-01-04T09:26

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

михаил развожаев

армия и флот

беспилотник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111744/69/1117446909_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_42ad038cc5df01c4981f67a6d6b1580a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В небе над Севастополем сбили беспилотники, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.2 января в Севастополе дважды сработала система противовоздушной обороны. По информации Развожаева, над морем сбили беспилотные летательные аппараты.После начала специальной военной операции на Украине БПЛА регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные.Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений БПЛА противника на Севастополь.Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил опасность угроз США для КрымаВысокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы

https://crimea.ria.ru/20221230/chto-zhdet-krym-v-2023-godu-ekspert-otsenil-uroven-bezopasnosti-regiona-1126215237.html

севастополь

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, михаил развожаев, армия и флот, беспилотник