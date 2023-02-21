https://crimea.ria.ru/20230221/obstrel-kurskoy-oblasti--5-priletov-po-vyshke-svyazi-i-vozle-podstantsii-1127121169.html
Обстрел Курской области – 5 прилетов по вышке связи и возле подстанции
Обстрел Курской области – 5 прилетов по вышке связи и возле подстанции - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Обстрел Курской области – 5 прилетов по вышке связи и возле подстанции
Украинские войска обстреляли приграничный Глушковский район Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:15
2023-02-21T12:15
2023-02-21T12:15
курская область
обстрелы курской области
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли приграничный Глушковский район Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже выехали на место. Также повреждены хозяйственные постройки на территории двух домовладений в селе Попово-Лежачи.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территорииПогибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 летРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, сво
Обстрел Курской области – 5 прилетов по вышке связи и возле подстанции
ВСУ обстреляли вышку связи и район подстанции в приграничье Курской области