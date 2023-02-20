https://crimea.ria.ru/20230220/ataka-na-kurskuyu-oblast--7-priletov-po-prigranichnoy-territorii-1127087814.html
Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории
Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории
Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T11:22
2023-02-20T11:22
2023-02-20T11:22
роман старовойт
обстрелы курской области
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/18/1119392174_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_828b0d92bb8a8bd5f064cadc5b69348b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии после того, как будет обеспечена безопасность на участке.Накануне под обстрел попало приграничное село Горналь в Курской области, в общей сложности зафиксировано девять прилетов. Обошлось без пострадавших. Снаряды повредили три домовладения.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиОбстрел Курской области – под удар попали два селаВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
https://crimea.ria.ru/20230219/pogibshey-v-belgorodskom-sele-devochke-bylo-12-let-1127083365.html
курская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/18/1119392174_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_b368fbbf4aafd8a69ffa039a28ffe043.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории
Энергоснабжение нарушено в приграничье Курской области после обстрелов ВСУ