https://crimea.ria.ru/20230220/ataka-na-kurskuyu-oblast--7-priletov-po-prigranichnoy-territorii-1127087814.html

Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории

Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории

Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T11:22

2023-02-20T11:22

2023-02-20T11:22

роман старовойт

обстрелы курской области

курская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии после того, как будет обеспечена безопасность на участке.Накануне под обстрел попало приграничное село Горналь в Курской области, в общей сложности зафиксировано девять прилетов. Обошлось без пострадавших. Снаряды повредили три домовладения.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиОбстрел Курской области – под удар попали два селаВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области

https://crimea.ria.ru/20230219/pogibshey-v-belgorodskom-sele-devochke-bylo-12-let-1127083365.html

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роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости