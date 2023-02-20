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Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории
Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории
Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T11:22
2023-02-20T11:22
роман старовойт
обстрелы курской области
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии после того, как будет обеспечена безопасность на участке.Накануне под обстрел попало приграничное село Горналь в Курской области, в общей сложности зафиксировано девять прилетов. Обошлось без пострадавших. Снаряды повредили три домовладения.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиОбстрел Курской области – под удар попали два селаВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
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роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории

Энергоснабжение нарушено в приграничье Курской области после обстрелов ВСУ

11:22 20.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Понедельник начался с очередного обстрела курского приграничья с территории Украины. 7 прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет. Но из-за обстрелов вновь нарушено энергоснабжение поселка", - написал Ставровойт в своем Telegram-канале.
Ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии после того, как будет обеспечена безопасность на участке.
Накануне под обстрел попало приграничное село Горналь в Курской области, в общей сложности зафиксировано девять прилетов. Обошлось без пострадавших. Снаряды повредили три домовладения.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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