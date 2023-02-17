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Обстрел Курской области – под удар попали два села
Обстрел Курской области – под удар попали два села - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Обстрел Курской области – под удар попали два села
Два приграничных села Курской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T13:14
2023-02-17T13:14
2023-02-17T13:14
курская область
обстрелы курской области
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Два приграничных села Курской области попали под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее украинские войска обстреляли и село Алексеевка Курской области. Тогда насчитали 6 прилетов, один из снарядов не разорвался. Его обезвреживанием занималась группа разминирования. Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрелов оказалась нарушена работа подстанции и жители села остались без электричества.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРемонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
Обстрел Курской области – под удар попали два села
Старовойт: села Горналь и Гуево Курской области попали под массированный обстрел ВСУ