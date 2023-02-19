Рейтинг@Mail.ru
Девушка погибла при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230219/devushka-pogibla-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1127081039.html
Девушка погибла при обстреле Белгородской области
Девушка погибла при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Девушка погибла при обстреле Белгородской области
В результате обстрела со стороны ВСУ приграничного района Белгородской области погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T18:54
2023-02-19T18:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_455354b7bbf64d8307c2caf35b179c40.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ приграничного района Белгородской области погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в воскресенье в Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Также атаке подверглась приграничная территория Курской области.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76de2be833dbab15eefe2853b2a6d439.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество
Девушка погибла при обстреле Белгородской области

Гладков: при обстреле села в Белгородской области погибла девушка

18:54 19.02.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ приграничного района Белгородской области погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал он в своем Telegram.
Ранее в воскресенье в Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Также атаке подверглась приграничная территория Курской области.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков
Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:30Погибшей в белгородском селе девочке было 12 лет
20:38Главные новости и заявления дня: 19 февраля
20:06Голая правда: почему люди становятся нудистами
19:30В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом
18:54Девушка погибла при обстреле Белгородской области
18:46Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"
18:31На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны
17:3840 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли Донецк
17:18Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины
17:15Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ
17:15Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик
16:54ВСУ снова бьют по Белгородской области
16:38Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять раз
16:16Хроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
15:28Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной Украине
15:13Запад не ограничится Украиной: назван главный итог конференции в Мюнхене
14:33Путин в послании даст оценку спецоперации
13:40Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды
12:38Курская область под обстрелом
12:12В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по Крыму
Лента новостейМолния