https://crimea.ria.ru/20230219/devushka-pogibla-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1127081039.html

Девушка погибла при обстреле Белгородской области

Девушка погибла при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Девушка погибла при обстреле Белгородской области

В результате обстрела со стороны ВСУ приграничного района Белгородской области погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T18:54

2023-02-19T18:54

2023-02-19T18:54

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ приграничного района Белгородской области погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в воскресенье в Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Также атаке подверглась приграничная территория Курской области.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

белгородская область

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2023

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество