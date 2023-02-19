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Девушка погибла при обстреле Белгородской области
Девушка погибла при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Девушка погибла при обстреле Белгородской области
В результате обстрела со стороны ВСУ приграничного района Белгородской области погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T18:54
2023-02-19T18:54
2023-02-19T18:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ приграничного района Белгородской области погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в воскресенье в Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Также атаке подверглась приграничная территория Курской области.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество
Девушка погибла при обстреле Белгородской области
Гладков: при обстреле села в Белгородской области погибла девушка