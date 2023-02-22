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Обстрел и пожар в ТЦ Шебекино – пострадали двое мужчин
Обстрел и пожар в ТЦ Шебекино – пострадали двое мужчин - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Обстрел и пожар в ТЦ Шебекино – пострадали двое мужчин
Число пострадавших при пожаре в торговом центре в Шебекино Белгородской области выросло до двух, в больницу с контузией доставлен еще один мужчина. Об этом... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T14:52
2023-02-22T14:52
2023-02-22T14:55
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре в торговом центре в Шебекино Белгородской области выросло до двух, в больницу с контузией доставлен еще один мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Торговый центр в Шебекино загорелся в среду днем после обстрела ВСУ. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем, которого с осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое."В Центральную районную больницу доставлен еще один пострадавший – мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести", - проинформировал Гладков в своем Telegram.Пожар в торговом центре ликвидирован. Сейчас спасатели проливают и охлаждают конструкции.Также губернатор сообщил, что в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В понедельник ВСУ дважды обстреливали Шебекино, в результате чего тяжелые ранения получила женщина. До этого при обстреле погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.В Белгородской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка погибла при обстреле Белгородской областиОбстрел Курской области – 5 прилетов по вышке связи и возле подстанцииСколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков
https://crimea.ria.ru/20230222/v-shebekino-iz-za-obstrela-zagorelsya-torgovyy-tsentr-est-postradavshiy-1127149527.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, новости
Обстрел и пожар в ТЦ Шебекино – пострадали двое мужчин
Число пострадавших при пожаре в торговом центре в Шебекино выросло до двух
14:52 22.02.2023 (обновлено: 14:55 22.02.2023)