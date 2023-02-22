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В Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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В Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавший
В Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 22.02.2023
В Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавший
В результате обстрелов ВСУ в Шебекино Белгородской области загорелся торговый центр, по предварительным данным, есть один пострадавший. Об этом сообщил в своем... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T13:34
2023-02-22T14:25
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ в Шебекино Белгородской области загорелся торговый центр, по предварительным данным, есть один пострадавший. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Утром 22 февраля при обстреле Шебекино повреждения получили гражданские объекты в частном секторе. В трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.В понедельник украинские вооруженные формирования дважды обстреливали Шебекино. В результате тяжелые ранения получила женщина. ВСУ также обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили частные домовладения. В воскресенье житель села Вознесеновка получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть поврежденияЖенщина погибла при обстреле Белгородской области Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
шебекино (город в белгородской области)
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавший

Гладков: в Шебекино в результате обстрела загорелся торговый центр, есть пострадавший

13:34 22.02.2023 (обновлено: 14:25 22.02.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Шебекино
Обстрел Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ в Шебекино Белгородской области загорелся торговый центр, по предварительным данным, есть один пострадавший. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте, спасатели приступили к тушению", - написал Гладков.
Утром 22 февраля при обстреле Шебекино повреждения получили гражданские объекты в частном секторе. В трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.
В понедельник украинские вооруженные формирования дважды обстреливали Шебекино. В результате тяжелые ранения получила женщина. ВСУ также обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили частные домовладения. В воскресенье житель села Вознесеновка получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ.
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Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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