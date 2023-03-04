https://crimea.ria.ru/20230304/vsu-atakovali-prigraniche-kurskoy-oblasti-1127344315.html

ВСУ атаковали приграничье Курской области

ВСУ атаковали приграничье Курской области - РИА Новости Крым, 04.03.2023

ВСУ атаковали приграничье Курской области

Украинские боевики в субботу обстреляли приграничные населенные пункты Курской области, в результате чего без энергоснабжения остались два села Глушковского... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T12:19

2023-03-04T12:19

2023-03-04T12:59

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

россия

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу обстреляли приграничные населенные пункты Курской области, в результате чего без энергоснабжения остались два села Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.Накануне украинские войска обстреляли курские села Троицкое и Бегоща – зафиксировано 20 прилетов. Обошлось без пострадавших, но в населенных пунктах возникли перебои со светом. А днем ранее в результате украинской атаки на поселок Теткино погиб мужчина, еще один местный житель получил ранения.В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУПоселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20230302/muzhchina-pogib-v-rezultate-obstrela-poselka-tetkino-v-kurskoy-oblasti-1127300531.html

курская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости