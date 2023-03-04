https://crimea.ria.ru/20230304/vsu-atakovali-prigraniche-kurskoy-oblasti-1127344315.html
ВСУ атаковали приграничье Курской области
ВСУ атаковали приграничье Курской области - РИА Новости Крым, 04.03.2023
ВСУ атаковали приграничье Курской области
Украинские боевики в субботу обстреляли приграничные населенные пункты Курской области, в результате чего без энергоснабжения остались два села Глушковского... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T12:19
2023-03-04T12:19
2023-03-04T12:59
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/95/1101179549_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_007cd96ea06201415408955c7d7f50f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу обстреляли приграничные населенные пункты Курской области, в результате чего без энергоснабжения остались два села Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.Накануне украинские войска обстреляли курские села Троицкое и Бегоща – зафиксировано 20 прилетов. Обошлось без пострадавших, но в населенных пунктах возникли перебои со светом. А днем ранее в результате украинской атаки на поселок Теткино погиб мужчина, еще один местный житель получил ранения.В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУПоселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие
https://crimea.ria.ru/20230302/muzhchina-pogib-v-rezultate-obstrela-poselka-tetkino-v-kurskoy-oblasti-1127300531.html
курская область
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/95/1101179549_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_692b6ae0eda7d052656f8ddf727882cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости
ВСУ атаковали приграничье Курской области
Губернатор Старовойт: два села в Курской области обесточены после обстрелов ВСУ
12:19 04.03.2023 (обновлено: 12:59 04.03.2023)