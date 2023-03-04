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ВСУ атаковали приграничье Курской области - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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ВСУ атаковали приграничье Курской области
ВСУ атаковали приграничье Курской области - РИА Новости Крым, 04.03.2023
ВСУ атаковали приграничье Курской области
Украинские боевики в субботу обстреляли приграничные населенные пункты Курской области, в результате чего без энергоснабжения остались два села Глушковского... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T12:19
2023-03-04T12:59
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу обстреляли приграничные населенные пункты Курской области, в результате чего без энергоснабжения остались два села Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.Накануне украинские войска обстреляли курские села Троицкое и Бегоща – зафиксировано 20 прилетов. Обошлось без пострадавших, но в населенных пунктах возникли перебои со светом. А днем ранее в результате украинской атаки на поселок Теткино погиб мужчина, еще один местный житель получил ранения.В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУПоселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие
https://crimea.ria.ru/20230302/muzhchina-pogib-v-rezultate-obstrela-poselka-tetkino-v-kurskoy-oblasti-1127300531.html
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости
ВСУ атаковали приграничье Курской области

Губернатор Старовойт: два села в Курской области обесточены после обстрелов ВСУ

12:19 04.03.2023 (обновлено: 12:59 04.03.2023)
 
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Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу обстреляли приграничные населенные пункты Курской области, в результате чего без энергоснабжения остались два села Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.
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2 марта, 12:43
Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области
Накануне украинские войска обстреляли курские села Троицкое и Бегоща – зафиксировано 20 прилетов. Обошлось без пострадавших, но в населенных пунктах возникли перебои со светом. А днем ранее в результате украинской атаки на поселок Теткино погиб мужчина, еще один местный житель получил ранения.
В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаПроисшествияОбществоНовости
 
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