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Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший

Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший

В пятницу ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T16:09

2023-03-10T16:09

2023-03-10T16:11

новости

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте.Как сообщалось ранее, в понедельник 6 марта ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, в результате пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод.Также в результате обстрела были повреждены три частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"