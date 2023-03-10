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Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший
Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший
В пятницу ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T16:09
2023-03-10T16:11
новости
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте.Как сообщалось ранее, в понедельник 6 марта ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, в результате пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод.Также в результате обстрела были повреждены три частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа
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РИА Новости Крым
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96
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новости, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ ударили по селу Ясные зори

16:09 10.03.2023 (обновлено: 16:11 10.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", - написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте.
Как сообщалось ранее, в понедельник 6 марта ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, в результате пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод.
Также в результате обстрела были повреждены три частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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