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Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший
Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший
В пятницу ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T16:09
2023-03-10T16:09
2023-03-10T16:11
новости
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные и оперативные службы работают на месте.Как сообщалось ранее, в понедельник 6 марта ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, в результате пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод.Также в результате обстрела были повреждены три частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ ударили по селу Ясные зори
16:09 10.03.2023 (обновлено: 16:11 10.03.2023)