https://crimea.ria.ru/20230306/boeviki-vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti-1127376677.html
Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области
В понедельник ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T17:58
2023-03-06T17:58
2023-03-06T18:03
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В понедельник ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Сегодня под обстрелом Муром. ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава богу, никто не пострадал. Осколками снарядов изрешечен единственный в селе продуктовый магазин", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.В связи с этим с завтрашнего дня в селе начнет работу автолавка."Дал поручение главе округа Владимиру Жданову с завтрашнего дня запустить в работу автолавку, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары", - заявил Гладков.Также в результате обстрела повреждены три частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, зафиксированы повреждения и на линии газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газаРакетная атака на Белгородскую область: ранен мужчинаНа Белгород упали три беспилотника - что известно
https://crimea.ria.ru/20230306/vsu-vedut-obstrel-kurskoy-oblasti-1127367273.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости
Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ ударили по социальным объектам села Муром
17:58 06.03.2023 (обновлено: 18:03 06.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В понедельник ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрелом Муром. ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава богу, никто не пострадал. Осколками снарядов изрешечен единственный в селе продуктовый магазин", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
В связи с этим с завтрашнего дня в селе начнет работу автолавка.
"Дал поручение главе округа Владимиру Жданову с завтрашнего дня запустить в работу автолавку, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары", - заявил Гладков.
Также в результате обстрела повреждены три частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, зафиксированы повреждения и на линии газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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