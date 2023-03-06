https://crimea.ria.ru/20230306/boeviki-vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti-1127376677.html

Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области

В понедельник ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T17:58

2023-03-06T17:58

2023-03-06T18:03

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

россия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В понедельник ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадал единственный в населенном пункте продуктовый магазин, дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Сегодня под обстрелом Муром. ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава богу, никто не пострадал. Осколками снарядов изрешечен единственный в селе продуктовый магазин", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.В связи с этим с завтрашнего дня в селе начнет работу автолавка."Дал поручение главе округа Владимиру Жданову с завтрашнего дня запустить в работу автолавку, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары", - заявил Гладков.Также в результате обстрела повреждены три частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, зафиксированы повреждения и на линии газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газаРакетная атака на Белгородскую область: ранен мужчинаНа Белгород упали три беспилотника - что известно

https://crimea.ria.ru/20230306/vsu-vedut-obstrel-kurskoy-oblasti-1127367273.html

белгородская область

россия

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости