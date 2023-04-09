https://crimea.ria.ru/20230409/belgorodskaya-oblast-snova-pod-ognem-vsu-razrusheny-doma-1128068461.html

Белгородская область снова под огнем ВСУ: разрушены дома

Белгородская область снова под огнем ВСУ: разрушены дома - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Белгородская область снова под огнем ВСУ: разрушены дома

В Белгородской области приграничное село оказалось под огнем ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T09:33

2023-04-09T09:33

2023-04-09T09:33

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области приграничное село оказалось под огнем ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Сегодня под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района", - написал он в своем Telegram-канале.По информации губернатора, в результате обстрела повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, осколками снарядов посекло фасады, разрушены заборы.Среди мирного населения пострадавших нет.Последствия обстрела ликвидируют оперативные и аварийные службы района.Накануне ВСУ нанесли удар из артиллерии по Шебекинскому городскому округу Белгородской области.3 апреля под обстрел со стороны ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место.ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. Ранее украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, в результате чего пострадали семь человек, в том числе дети. Все раненые - члены нескольких семей, которые в момент атаки занимались уборкой на местном кладбище. Предварительно, одна женщина получила тяжелые ранения, остальные – травмы легкой и средней тяжести. Пострадавшим помогают медики.В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Более того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью сбит беспилотникВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской областиОбстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина, новости