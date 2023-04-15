https://crimea.ria.ru/20230415/v-belgorodskoy-oblasti-snaryad-vsu-popal-v-dom--kontuzhena-pozhilaya-zhenschina-1128203598.html

В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина

В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина - РИА Новости Крым, 15.04.2023

В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина

73-летнюю пенсионерку контузило при разрыве снаряда ВСУ, который попал в ее жилой дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T21:41

2023-04-15T21:41

2023-04-15T21:59

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 73-летнюю пенсионерку контузило при разрыве снаряда ВСУ, который попал в ее жилой дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Помощь женщине на месте оказывает бригада медиков скорой, добавил он.По словам Гладкова, сейчас на месте аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, а восстановительные работы начнутся утром.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.12 апреля в результате обстрела украинских боевиков пострадали люди в нескольких селах. В хуторе Старый Волоконовского района был введен режим ЧС. Ранее при обстреле Белгородской области погибла женщина. В субботу, 15 апреля, Курская область трижды оказалась под огнем со стороны украинских вооруженных формирований.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушенияАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода

https://crimea.ria.ru/20230412/vsu-snova-byut-po-belgorodskoy-oblasti--ranen-muzhchina-vveden-rezhim-chs-1128134653.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, новости, общество