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В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина
В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина - РИА Новости Крым, 15.04.2023
В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина
73-летнюю пенсионерку контузило при разрыве снаряда ВСУ, который попал в ее жилой дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T21:41
2023-04-15T21:59
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 73-летнюю пенсионерку контузило при разрыве снаряда ВСУ, который попал в ее жилой дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Помощь женщине на месте оказывает бригада медиков скорой, добавил он.По словам Гладкова, сейчас на месте аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, а восстановительные работы начнутся утром.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.12 апреля в результате обстрела украинских боевиков пострадали люди в нескольких селах. В хуторе Старый Волоконовского района был введен режим ЧС. Ранее при обстреле Белгородской области погибла женщина. В субботу, 15 апреля, Курская область трижды оказалась под огнем со стороны украинских вооруженных формирований.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушенияАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
https://crimea.ria.ru/20230412/vsu-snova-byut-po-belgorodskoy-oblasti--ranen-muzhchina-vveden-rezhim-chs-1128134653.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, новости, общество
В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина

ВСУ обстреляли село в Белгородской области – снаряд пробил стену дома, ранена пенсионерка

21:41 15.04.2023 (обновлено: 21:59 15.04.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области снаряд ВСУ пробил стену жилого дома
В Белгородской области снаряд ВСУ пробил стену жилого дома
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 73-летнюю пенсионерку контузило при разрыве снаряда ВСУ, который попал в ее жилой дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая – бабушка 73 лет, у нее контузия. Ничего святого нет, в такой великий праздник продолжать обстрелы мирных жителей!" – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Помощь женщине на месте оказывает бригада медиков скорой, добавил он.
По словам Гладкова, сейчас на месте аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, а восстановительные работы начнутся утром.
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В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
12 апреля в результате обстрела украинских боевиков пострадали люди в нескольких селах. В хуторе Старый Волоконовского района был введен режим ЧС. Ранее при обстреле Белгородской области погибла женщина.
В субботу, 15 апреля, Курская область трижды оказалась под огнем со стороны украинских вооруженных формирований.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияНовостиОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
21:41В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина
19:53Главные события и заявления дня: 15 апреля
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