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ВСУ снова бьют по Белгородской области – ранен мужчина, введен режим ЧС
ВСУ снова бьют по Белгородской области – ранен мужчина, введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 12.04.2023
ВСУ снова бьют по Белгородской области – ранен мужчина, введен режим ЧС
Украинские боевики в среду в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Под вражеским огнем оказали несколько мирных сел региона, есть пострадавшие. В одном РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T13:42
2023-04-12T13:42
2023-04-12T13:44
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Под вражеским огнем оказали несколько мирных сел региона, есть пострадавшие. В одном из поселков введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, мужчина попал под обстрел прямо за рулем своего авто."Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался", - уточнил Гладков.Кроме того, под удар ВСУ попал хутор Старый Волоконовского района. В населенном пункте введен режим ЧС, уточнил Гладков.Также в среду из-за атаки на животноводческий комплекс в Белгородской области погибли 178 свиней. Среди сотрудников фермы пострадавших нет, пишет РИА Новости.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной обстрел Белгородской области: есть разрушенияЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиБелгородская область снова под огнем ВСУ: разрушены дома
https://crimea.ria.ru/20230411/bespilotnik-upal-na-territorii-aeroporta-belgoroda-1128107599.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ снова бьют по Белгородской области – ранен мужчина, введен режим ЧС
Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области контужен местный житель
13:42 12.04.2023 (обновлено: 13:44 12.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Под вражеским огнем оказали несколько мирных сел региона, есть пострадавшие. В одном из поселков введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, мужчина попал под обстрел прямо за рулем своего авто.
"Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался", - уточнил Гладков.
Кроме того, под удар ВСУ попал хутор Старый Волоконовского района. В населенном пункте введен режим ЧС, уточнил Гладков.
Также в среду из-за атаки на животноводческий комплекс в Белгородской области погибли 178 свиней. Среди сотрудников фермы пострадавших нет, пишет РИА Новости.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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