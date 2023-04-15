https://crimea.ria.ru/20230415/vsu-trizhdy-za-den-udarili-po-kurskoy-oblasti--est-razrusheniya-1128200377.html
ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушения
ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушения - РИА Новости Крым, 15.04.2023
ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушения
В субботу Курская область трижды оказалась под огнем со стороны украинских вооруженных формирований. О последствиях ударов в своем Telegram рассказал губернатор РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T18:37
2023-04-15T18:37
2023-04-15T18:37
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
россия
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всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу Курская область трижды оказалась под огнем со стороны украинских вооруженных формирований. О последствиях ударов в своем Telegram рассказал губернатор региона Роман Старовойт.Под обстрел попали села Глушковского района. Жители сел Попово-Лежачи и Теткино оказались обесточены."ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи", - написал Старовойт.Позже повторный удар был нанесен по Теткино. Снаряды попали в жилой район. ВСУ регулярно бьют по приграничным населенным пунктам Курской области. В городах и поселках отключается электроэнергия, ранения получают люди. Так, 2 марта в результате минометного удара со стороны Украины в селе Николаево-Дарьино ранения получили семь человек, в числе которых были дети. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиВСУ с дрона атаковали село в Курской областиВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные
https://crimea.ria.ru/20230401/bolshe-20-priletov-kurskaya-oblast-vtoroy-raz-za-den-pod-obstrelom-vsu-1127921144.html
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости
ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушения
ВСУ трижды за субботу обстреляли Курскую область – горит дом и обесточены села
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу Курская область трижды оказалась под огнем со стороны украинских вооруженных формирований. О последствиях ударов в своем Telegram рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
Под обстрел попали села Глушковского района. Жители сел Попово-Лежачи и Теткино оказались обесточены.
"ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи", - написал Старовойт.
Позже повторный удар был нанесен по Теткино. Снаряды попали в жилой район.
"В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена. Пожарные сейчас борются с огнем. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь владельцам", - написал губернатор Курской области.
ВСУ регулярно бьют по приграничным населенным пунктам Курской области. В городах и поселках отключается электроэнергия
, ранения получают люди. Так, 2 марта в результате минометного удара со стороны Украины в селе Николаево-Дарьино ранения получили семь человек
, в числе которых были дети.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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