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Новые удары ВСУ по Курской области: обесточены сотни людей - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Новые удары ВСУ по Курской области: обесточены сотни людей
Новые удары ВСУ по Курской области: обесточены сотни людей - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Новые удары ВСУ по Курской области: обесточены сотни людей
Порядка 650 человек в двух населенных пунктах Курской области остались без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T17:06
2023-04-10T17:07
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Порядка 650 человек в двух населенных пунктах Курской области остались без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Ремонтная бригада уже выехала на место. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения не уточняется.Ранее в результате украинского обстрела около 300 человек остались без света в трех населенных пунктах Курской области - Гордеевке, Успеновки и Троицком. А до этого при атаке на село Николаево-Дарьино Суджанского района ранения получили семеро жителей села, в том числе дети. Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиУдар ВСУ по Брянской области: ранен один человекВ Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания
https://crimea.ria.ru/20230405/vsu-obstrelyali-naselennyy-punkt-v-kurskoy-oblasti-chto-izvestno-1127994987.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины)
Новые удары ВСУ по Курской области: обесточены сотни людей

Старовойт: после обстрела ВСУ без света остались 650 жителей Курской области

17:06 10.04.2023 (обновлено: 17:07 10.04.2023)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаСитуация в Курской области
Ситуация в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Порядка 650 человек в двух населенных пунктах Курской области остались без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района в результате обстрела с территории Украины окрестностей села Плехово", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Ремонтная бригада уже выехала на место. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения не уточняется.
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ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно
Ранее в результате украинского обстрела около 300 человек остались без света в трех населенных пунктах Курской области - Гордеевке, Успеновки и Троицком. А до этого при атаке на село Николаево-Дарьино Суджанского района ранения получили семеро жителей села, в том числе дети. Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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