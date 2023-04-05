https://crimea.ria.ru/20230405/vsu-obstrelyali-naselennyy-punkt-v-kurskoy-oblasti-chto-izvestno-1127994987.html

ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно

ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно - РИА Новости Крым, 05.04.2023

ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно

Около трехсот человек в трех населенных пунктах остались без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T14:58

2023-04-05T14:58

2023-04-05T15:04

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Около трехсот человек в трех населенных пунктах остались без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время без электроснабжения остается около 300 человек. Энергетики приступят к ремонтным работам, как только позволят требования безопасности.Ранее украинский беспилотник сбросил взрывчатку на Суземский район Брянской области. В результате ранение получил один человек.В понедельник под обстрел со стороны ВСУ попали приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской области России. На Новую Таволжанку с беспилотника были сброшены два взрывных устройства. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждения получили одно частное домовладение и огороды. За день до этого украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также никто не пострадал.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погиблиПод обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированыАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, беспилотник (дрон)