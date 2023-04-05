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ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно
ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно - РИА Новости Крым, 05.04.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно
Около трехсот человек в трех населенных пунктах остались без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T14:58
2023-04-05T15:04
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
беспилотник (дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Около трехсот человек в трех населенных пунктах остались без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время без электроснабжения остается около 300 человек. Энергетики приступят к ремонтным работам, как только позволят требования безопасности.Ранее украинский беспилотник сбросил взрывчатку на Суземский район Брянской области. В результате ранение получил один человек.В понедельник под обстрел со стороны ВСУ попали приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской области России. На Новую Таволжанку с беспилотника были сброшены два взрывных устройства. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждения получили одно частное домовладение и огороды. За день до этого украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также никто не пострадал.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погиблиПод обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированыАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, беспилотник (дрон)
ВСУ обстреляли населенный пункт в Курской области: что известно

Старовойт: три населенных пункта Курской области остались без света после обстрела ВСУ

14:58 05.04.2023 (обновлено: 15:04 05.04.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Около трехсот человек в трех населенных пунктах остались без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Три населенных пункта – Гордеевка, Успеновка и Троицкое – обесточены в Кореневском районе в результате обстрела ВСУ окрестностей села Гордеевка", – написал в своем Telegram-канале Старовойт.
Пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время без электроснабжения остается около 300 человек. Энергетики приступят к ремонтным работам, как только позволят требования безопасности.
Ранее украинский беспилотник сбросил взрывчатку на Суземский район Брянской области. В результате ранение получил один человек.
В понедельник под обстрел со стороны ВСУ попали приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской области России. На Новую Таволжанку с беспилотника были сброшены два взрывных устройства. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждения получили одно частное домовладение и огороды. За день до этого украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также никто не пострадал.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБеспилотник (дрон)
 
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