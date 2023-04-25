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Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света
Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света
Украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов. Об РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T15:52
2023-04-25T15:52
2023-04-25T15:52
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные и оперативные службы готовы приступить к устранению последствий, когда это позволит оперативная обстановка, уточнил он.Ранее украинские войска обстреляли село Ясные Зори и хутор Мухин Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской областиУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиВ Белгороде взорвалась граната во дворе дома – есть жертвы
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина
Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света
Губернатор Гладков: пять сел Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровеньки", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Аварийные и оперативные службы готовы приступить к устранению последствий, когда это позволит оперативная обстановка, уточнил он.
Ранее украинские войска обстреляли
село Ясные Зори и хутор Мухин Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.
После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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