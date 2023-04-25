https://crimea.ria.ru/20230425/novaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast--pyat-sel-bez-sveta-1128355884.html

Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света

Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света

Украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов. Об РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T15:52

2023-04-25T15:52

2023-04-25T15:52

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные и оперативные службы готовы приступить к устранению последствий, когда это позволит оперативная обстановка, уточнил он.Ранее украинские войска обстреляли село Ясные Зори и хутор Мухин Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской областиУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиВ Белгороде взорвалась граната во дворе дома – есть жертвы

белгородская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина