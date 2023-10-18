Рейтинг@Mail.ru
Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231018/produkty-pitaniya-v-krymu-stanut-deshevle--minprompolitiki-1132177539.html
Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики
Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики
Строительство крупных логистических центров на территории Республики Крым позволит хранить большие объемы продукции. Это укрепит продовольственную безопасность... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T17:31
2023-10-18T18:24
елена элекчян
новости крыма
крым
продовольственная безопасность крыма
цены в крыму
цены на мясо в крыму
логистика
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132177418_0:5:1246:706_1920x0_80_0_0_24d3f83ea39945246216cb868935de8a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Строительство крупных логистических центров на территории Республики Крым позволит хранить большие объемы продукции. Это укрепит продовольственную безопасность региона и в будущем позволит снизить цены, сказала журналистам врио министра промышленной политики РК Елена Элекчян.В Симферополе уже введено в эксплуатацию два крупных складских объекта общей площадью более 14 000 кв. м. Это так называемые "умные склады" с автоматизированной системой управления, суммарный объем хранения на которых – 18 000 паллето-мест и 400 000 единичного размещения. Один из этих объектов – мультитемпературный склад.По его словам, сейчас в России существует большой дефицит мультитемпературных логистических центров, в Крыму же объект его компании и вовсе стал первым. Он был официально открыт в июле 2023 года и уже загружен на 100%.До конца года будет начато строительство еще одного мультитемпературного распределительного центра в селе Трудовое Симферопольского района. Он станет крупнейшим в республике – его площадь составляет 70 000 кв.м.Новые логистические центры в Крыму будут способствовать развитию торговли и положительно влиять на ценообразование, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель республиканской Ассоциации содействия торговле Сергей Макеев. Он подчеркнул, что после включения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Крым из "тупикового" стал транзитным регионом. Поэтому логистические комплексы нужны в том числе и для снабжения новых регионов РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый логистический центр открыли в КрымуАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииФрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132177418_151:0:1096:709_1920x0_80_0_0_7c35eab80662a3c8e0760978f2e58ea7.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена элекчян, новости крыма, крым, продовольственная безопасность крыма, цены в крыму, цены на мясо в крыму, логистика, видео, симферопольский район
Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики

Мясо и молочные продукты будут завозить в Крым большими партиями: это поможет снизить цены

17:31 18.10.2023 (обновлено: 18:24 18.10.2023)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Строительство крупных логистических центров на территории Республики Крым позволит хранить большие объемы продукции. Это укрепит продовольственную безопасность региона и в будущем позволит снизить цены, сказала журналистам врио министра промышленной политики РК Елена Элекчян.

"На сегодняшний день функционирующий склад у нас действительно один, но мы ожидаем, что в течение этого года будет реализован проект по строительству логистического центра в селе Трудовое, и в 2024 году завершено строительство логистического центра крупной торговой сети в Чистеньком. В дальнейшем, когда логистических центров у нас будет достаточное количество, это повлечет снижение цен на продукты питания и непродовольственные группы товаров", – рассказала Элекчян.

В Симферополе уже введено в эксплуатацию два крупных складских объекта общей площадью более 14 000 кв. м. Это так называемые "умные склады" с автоматизированной системой управления, суммарный объем хранения на которых – 18 000 паллето-мест и 400 000 единичного размещения. Один из этих объектов – мультитемпературный склад.

"На данный момент склад, на котором мы присутствуем, это восемь тысяч квадратных метров, здесь присутствует три температурных режима: это сухое хранение при +18°, низкотемпературное хранение – это -22°…-24° и камера охлаждения с температурой +3°…+5°", – рассказал генеральный директор логистической компании Михаил Сентемов.

По его словам, сейчас в России существует большой дефицит мультитемпературных логистических центров, в Крыму же объект его компании и вовсе стал первым. Он был официально открыт в июле 2023 года и уже загружен на 100%.

"Склад ориентирован в основном на продуктовую группу товаров: мясо замороженное и охлажденное, молочная, кисломолочная продукция, любые субпродукты. Но на сухом складе, не нарушая требования законодательства по хранению, мы храним и непродовольственные товары", – объяснил Михаил Сентемов.

До конца года будет начато строительство еще одного мультитемпературного распределительного центра в селе Трудовое Симферопольского района. Он станет крупнейшим в республике – его площадь составляет 70 000 кв.м.
Новые логистические центры в Крыму будут способствовать развитию торговли и положительно влиять на ценообразование, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель республиканской Ассоциации содействия торговле Сергей Макеев. Он подчеркнул, что после включения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Крым из "тупикового" стал транзитным регионом. Поэтому логистические комплексы нужны в том числе и для снабжения новых регионов РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Первый логистический центр открыли в Крыму
Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму
 
Елена ЭлекчянНовости КрымаКрымПродовольственная безопасность КрымаЦены в КрымуЦены на мясо в КрымуЛогистикаСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08Обстановка на Крымском мосту в среду вечером
19:45Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься
19:19Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
19:08Отбой воздушной тревоги в Севастополе
18:57ВСУ атаковали Крым ракетами С-200 – Минобороны
18:54В Севастополе второй раз объявлена воздушная тревога
18:27Под Севастополем сбита ракета – боевая часть сдетонировала на земле
18:25Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции
18:05В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:01Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
18:01Водитель скорой помощи осужден в Крыму за смертельное ДТП
17:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
17:31Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики
17:09Одесский суд дал пожизненный срок покойному Стремоусову
16:4316 провальных атак ВСУ: Армия России уничтожила еще 580 боевиков
16:39Российские военные разгромили авиасклад на аэродроме под Днепропетровском
16:17Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручение
15:53Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
15:42В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
15:02В ПСБ рассказали, как не попасть в ловушку кибермошенников
Лента новостейМолния