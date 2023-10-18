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Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики

Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Продукты питания в Крыму станут дешевле – Минпромполитики

Строительство крупных логистических центров на территории Республики Крым позволит хранить большие объемы продукции. Это укрепит продовольственную безопасность... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T17:31

2023-10-18T17:31

2023-10-18T18:24

елена элекчян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Строительство крупных логистических центров на территории Республики Крым позволит хранить большие объемы продукции. Это укрепит продовольственную безопасность региона и в будущем позволит снизить цены, сказала журналистам врио министра промышленной политики РК Елена Элекчян.В Симферополе уже введено в эксплуатацию два крупных складских объекта общей площадью более 14 000 кв. м. Это так называемые "умные склады" с автоматизированной системой управления, суммарный объем хранения на которых – 18 000 паллето-мест и 400 000 единичного размещения. Один из этих объектов – мультитемпературный склад.По его словам, сейчас в России существует большой дефицит мультитемпературных логистических центров, в Крыму же объект его компании и вовсе стал первым. Он был официально открыт в июле 2023 года и уже загружен на 100%.До конца года будет начато строительство еще одного мультитемпературного распределительного центра в селе Трудовое Симферопольского района. Он станет крупнейшим в республике – его площадь составляет 70 000 кв.м.Новые логистические центры в Крыму будут способствовать развитию торговли и положительно влиять на ценообразование, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель республиканской Ассоциации содействия торговле Сергей Макеев. Он подчеркнул, что после включения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Крым из "тупикового" стал транзитным регионом. Поэтому логистические комплексы нужны в том числе и для снабжения новых регионов РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый логистический центр открыли в КрымуАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииФрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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