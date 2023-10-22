https://crimea.ria.ru/20231022/na-krymskom-mostu-rastet-ochered--skolko-zhdat-proezda-1132248322.html

На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда

На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.10.2023

На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда

Очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарская края превысила 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные,... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T14:08

2023-10-22T14:08

2023-10-22T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарская края превысила 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд к пунктам досмотра свободен.Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа - почти до 10 утра. К 11:00 проезд с двух сторон моста был свободен. Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.Остальные автомобили могут попасть в Крым либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данныеМир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского мостаКак работает Керченская паромная переправа в воскресенье

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт, логистика, общество, новости крыма