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На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.10.2023
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
Очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарская края превысила 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные,... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T14:08
2023-10-22T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарская края превысила 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд к пунктам досмотра свободен.Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа - почти до 10 утра. К 11:00 проезд с двух сторон моста был свободен. Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.Остальные автомобили могут попасть в Крым либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данныеМир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского мостаКак работает Керченская паромная переправа в воскресенье
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт, логистика, общество, новости крыма
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда

На Крымском мосту в очереди на досмотр со стороны Тамани ожидают 62 автомобиля

14:08 22.10.2023 (обновлено: 14:09 22.10.2023)
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарская края превысила 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию к 14:00 в очереди стороны Тамани находится 62 транспортных средства", - уточняется в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд к пунктам досмотра свободен.
Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа - почти до 10 утра. К 11:00 проезд с двух сторон моста был свободен.
Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.
Остальные автомобили могут попасть в Крым либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.
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