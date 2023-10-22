https://crimea.ria.ru/20231022/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-voskresene-1132245921.html

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Керченская паромная переправа в воскресенье, 22 октября, работает штатно – действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T09:40

2023-10-22T09:40

2023-10-22T09:46

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

морской транспорт

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логистика

росморречфлот

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье, 22 октября, работает штатно – действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота."Согласно прогнозу Росгидромета, 22 октября ветер южный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +20…22 градуса, температура воды в море +14…15 градусов", - говорится в сообщении.С 17 июля, когда на Крымском мосту случился второй теракт, через Керченский пролив перевезены 171 528 пассажиров и 50 149 автомобилей. За минувшие сутки паромы выполнили 13 рейсов.В общей сложности с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 372 585 пассажиров и 212 152 грузовика. Всего сделано 6 238 рейсов.Сейчас через Керченский пролив переправляют на паромах в первую очередь пассажирские рейсовые автобусы, а также грузовые фуры со скоропортящимся товаром. Кроме того, открыт сухопутный коридор через новые российские субъекты.По Крымскому мосту разрешено проезжать только автомобилям массой до 3,5 тонн. На подходах к мосту предусмотрен обязательный досмотр водителей и автотранспорта.Ранее утром в воскресенье сообщалось, что движение транспорта в сторону Керчи по Крымскому мосту временно ограничили.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьДорожники приступили к ремонту трассы в Геническ

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керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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