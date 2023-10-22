https://crimea.ria.ru/20231022/situatsiya-na-krymskom-mostu-posle-zapuska-dvizheniya---aktualnye-dannye-1132244603.html
Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные
Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста спустя час после восстановления движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T11:19
2023-10-22T11:19
2023-10-22T11:19
крымский мост
транспорт
керчь
кубань
тамань
логистика
керченский пролив
ситуация на дорогах крыма
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7a261252c6d5c44003e4e9d4947e27e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста спустя час после восстановления движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231014/avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-polnostyu-vosstanovlena-1132089888.html
крымский мост
керчь
кубань
тамань
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2a37a91d93985f7f00ba925467833d4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, керчь, кубань, тамань, логистика, керченский пролив, краснодарский край, общество, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные
Проезд по Крымскому мосту после восстановления движения транспорта свободен