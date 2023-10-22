https://crimea.ria.ru/20231022/situatsiya-na-krymskom-mostu-posle-zapuska-dvizheniya---aktualnye-dannye-1132244603.html

Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные

Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста спустя час после восстановления движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T11:19

2023-10-22T11:19

2023-10-22T11:19

крымский мост

транспорт

керчь

кубань

тамань

логистика

керченский пролив

ситуация на дорогах крыма

краснодарский край

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста спустя час после восстановления движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231014/avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-polnostyu-vosstanovlena-1132089888.html

крымский мост

керчь

кубань

тамань

керченский пролив

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керчь, кубань, тамань, логистика, керченский пролив, краснодарский край, общество, новости крыма