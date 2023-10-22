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Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные
Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста спустя час после восстановления движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T11:19
2023-10-22T11:19
крымский мост
транспорт
керчь
кубань
тамань
логистика
керченский пролив
ситуация на дорогах крыма
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста спустя час после восстановления движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231014/avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-polnostyu-vosstanovlena-1132089888.html
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крымский мост, транспорт, керчь, кубань, тамань, логистика, керченский пролив, краснодарский край, общество, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные

Проезд по Крымскому мосту после восстановления движения транспорта свободен

11:19 22.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста спустя час после восстановления движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 11:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост
14 октября, 12:57Ситуация на дорогах Крыма
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКерчьКубаньТаманьЛогистикаКерченский проливКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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