https://crimea.ria.ru/20231022/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1132246095.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Крымский мост открыли для проезда

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T09:53

2023-10-22T09:53

2023-10-22T09:57

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто.Ограничения на проезд действовали более часа.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.Остальные автомобили могут попасть в Крым либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа в воскресеньеДвижение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрытоКогда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный

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краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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