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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Крымский мост открыли для проезда
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T09:53
2023-10-22T09:57
крым
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто.Ограничения на проезд действовали более часа.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.Остальные автомобили могут попасть в Крым либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа в воскресеньеДвижение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрытоКогда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымский мост, транспорт, общество, логистика, керчь, краснодарский край, новости крыма, дороги крыма
Крымский мост открыли для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

09:53 22.10.2023 (обновлено: 09:57 22.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСитуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года
Ситуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сказано в сообщении.
Ограничения на проезд действовали более часа.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.
Остальные автомобили могут попасть в Крым либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.
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Заголовок открываемого материала
09:53Крымский мост открыли для проезда
09:40Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
09:05Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто
09:01В Непале произошло мощное землетрясение
08:45Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС
08:16Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
07:41Как спасти попавший в воду телефон
07:01Если вашу улицу переименовали: что делать с документами и пропиской
00:01Погода в Крыму в воскресенье
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21:59Главное за день: 21 октября
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