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Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста
Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста
Глава крымского Госсовета Владимир Константинов назвал безумием решение "правосудия" Нидерландов касательно штрафов для голландских компаний, участвовавших в... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T17:41
2023-10-14T17:41
владимир константинов
крым
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политика
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государственный совет рк (госсовет)
крымский мост
нидерланды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Глава крымского Госсовета Владимир Константинов назвал безумием решение "правосудия" Нидерландов касательно штрафов для голландских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.Ранее Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре компании на сумму в 160 тысяч евро за участие в строительстве Крымского моста. Еще ряд компаний подозревают в совершении аналогичных "уголовно наказуемых преступлений".По его мнению, решение не удивительное, учитывая предыдущие решения Нидерландов, в частности, по скифскому золоту, украденному у крымских музеев. Он также напомнил о том, как Запад, и в частности Нидерланды, не замечали бомбежек Донбасса, тогда как теперь "лицемерно льют крокодиловы слезы о детях Израиля".Следуя коллективной западной логике людоедства, Нидерданды "скоро будут награждать за убийства", считает спикер крымского парламента. При этом он убежден, что в России всегда найдется работа для тех западных компаний, которые хотят строить и производить на ее территории."Здесь вы будете гарантированы от уголовного преследования за созидательную работу", – обратился Константинов к руководителям таких компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на УкраинеВерховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенаторСтрахи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине
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владимир константинов, крым, мнения, политика, в мире, государственный совет рк (госсовет), крымский мост, нидерланды
Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста

Константинов назвал безумием вердикт голландского суда о штрафах за Крымский мост

17:41 14.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Глава крымского Госсовета Владимир Константинов назвал безумием решение "правосудия" Нидерландов касательно штрафов для голландских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Ранее Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре компании на сумму в 160 тысяч евро за участие в строительстве Крымского моста. Еще ряд компаний подозревают в совершении аналогичных "уголовно наказуемых преступлений".

"Похоже, мир действительно сошел с ума. Европейские политики бормочут себе под нос о "праве Израиля на самооборону", считая вполне правомочными убийства сотен мирных людей, в том числе детей. При этом нидерландские правоведы устраивают уголовное преследование тех, кто возводит мосты. Что ожидает в ближайшее время общества, живущие по таким "правилам", – вопрос риторический", – написал глава крымского парламента в своем Telegram-канале.

По его мнению, решение не удивительное, учитывая предыдущие решения Нидерландов, в частности, по скифскому золоту, украденному у крымских музеев. Он также напомнил о том, как Запад, и в частности Нидерланды, не замечали бомбежек Донбасса, тогда как теперь "лицемерно льют крокодиловы слезы о детях Израиля".

"Сразу оговорюсь: не следует становиться на чью-то сторону в конфликте, где одна сторона практикует расстрелы безоружных людей, а другая — бомбардировки жилых кварталов… Но тем, кто оправдывает действия израильской армии, следует помнить об ими же принятом принципе соразмерности применения силы. Его суть в том, что ответное насилие не должно быть более мерзким и людоедским, чем вызвавшая его акция. А пока именно так и получается. Значит – неизбежна дальнейшая эскалация конфликта. Мы это хорошо понимаем и воздерживаемся от жестких ответных действий против украинской стороны. Скажем, после теракта на Крымском мосту мы не снесли пол-Киева, не разбомбили его в труху", – написал Константинов.

Следуя коллективной западной логике людоедства, Нидерданды "скоро будут награждать за убийства", считает спикер крымского парламента. При этом он убежден, что в России всегда найдется работа для тех западных компаний, которые хотят строить и производить на ее территории.
"Здесь вы будете гарантированы от уголовного преследования за созидательную работу", – обратился Константинов к руководителям таких компаний.
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