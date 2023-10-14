https://crimea.ria.ru/20231014/mir-soshel-s-uma-konstantinov-o-presledovanii-stroiteley-krymskogo-mosta-1132096312.html

Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста

Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста

Глава крымского Госсовета Владимир Константинов назвал безумием решение "правосудия" Нидерландов касательно штрафов для голландских компаний, участвовавших в... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T17:41

2023-10-14T17:41

2023-10-14T17:41

владимир константинов

крым

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нидерланды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Глава крымского Госсовета Владимир Константинов назвал безумием решение "правосудия" Нидерландов касательно штрафов для голландских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.Ранее Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре компании на сумму в 160 тысяч евро за участие в строительстве Крымского моста. Еще ряд компаний подозревают в совершении аналогичных "уголовно наказуемых преступлений".По его мнению, решение не удивительное, учитывая предыдущие решения Нидерландов, в частности, по скифскому золоту, украденному у крымских музеев. Он также напомнил о том, как Запад, и в частности Нидерланды, не замечали бомбежек Донбасса, тогда как теперь "лицемерно льют крокодиловы слезы о детях Израиля".Следуя коллективной западной логике людоедства, Нидерданды "скоро будут награждать за убийства", считает спикер крымского парламента. При этом он убежден, что в России всегда найдется работа для тех западных компаний, которые хотят строить и производить на ее территории."Здесь вы будете гарантированы от уголовного преследования за созидательную работу", – обратился Константинов к руководителям таких компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на УкраинеВерховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенаторСтрахи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, мнения, политика, в мире, государственный совет рк (госсовет), крымский мост, нидерланды