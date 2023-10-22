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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T16:47
2023-10-22T16:50
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет действовал 40 минут. В Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка 20 минут, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа. Ближе к 11:00 начала расти очередь авто на досмотр со стороны Тамани. Перед закрытием движения ожидали проезда в Крым 180 машин, из Керчи затруднений в движении не было.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
керчь
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, крым
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту возобновлено

16:47 22.10.2023 (обновлено: 16:50 22.10.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Запрет действовал 40 минут. В Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка 20 минут, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты.
Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа. Ближе к 11:00 начала расти очередь авто на досмотр со стороны Тамани. Перед закрытием движения ожидали проезда в Крым 180 машин, из Керчи затруднений в движении не было.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайКрым
 
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