https://crimea.ria.ru/20231120/zapad-rekomenduet-kievu-ustanovit-prizyvnoy-vozrast-s-17-do-70-let--svr-1132919620.html

Запад рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет – СВР

Запад рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет – СВР - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Запад рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет – СВР

Американские и британские кураторы киевского режима рекомендуют украинскому руководству призывать в ряд ВСУ мужчин с 17 до 70 лет и провести дополнительную... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T17:38

2023-11-20T17:38

2023-11-20T17:41

сергей нарышкин

украина

служба внешней разведки (свр)

призывной возраст

мобилизация на украине

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Американские и британские кураторы киевского режима рекомендуют украинскому руководству призывать в ряд ВСУ мужчин с 17 до 70 лет и провести дополнительную мобилизацию женщин. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро СВР.По его словам, Запад требует от режима Зеленского, "не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте".Как отметил Нарышкин, если эти решения будут приняты, то киевский режим "подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ".Он также подчеркнул, что колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев формировать новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступить к мобилизации мужчин старше 50 лет.Кроме того, указал директор СВР, острая нехватка живой силы на фронте вынуждает украинское руководство идти и на увеличение количества женщин в рядах украинской армии, которых, согласно западным оценкам, насчитывается более 40 тысяч человек.В частности, киевский режим уже повысил возрастную планку для набора женщин на военную службу до 60 лет, ему "этого мало".Ранее депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ ряд категорий граждан, в том числе заключенных, а также студентов, получающих второе и третье среднее специальное или высшее образование.Кроме того, законопроект сужает круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУУ побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дроновУдары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины

https://crimea.ria.ru/20231120/mobilizatsiya-na-ukraine-kogo-lishat-otsrochki-ot-prizyva-v-vsu-1132914388.html

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сергей нарышкин, украина, служба внешней разведки (свр), призывной возраст, мобилизация на украине, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости