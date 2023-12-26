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Мобилизация инвалидов и женщин: что содержит новый законопроект Киева

Мобилизация инвалидов и женщин: что содержит новый законопроект Киева - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Мобилизация инвалидов и женщин: что содержит новый законопроект Киева

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Документом, в частности,... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T09:24

2023-12-26T09:24

2023-12-26T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Документом, в частности, предусматривается существенное ограничение в правах уклонистов, снижение призывного возраста и другие нормы, сообщают украинские СМИ.Снижение минимального возраста и отсрочкаТак, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет. Для всех украинцев младше 25 лет вводится базовая военная служба. От ее прохождения освобождаются инвалиды, те, кто уже прошли военную подготовку, а также лица, которые получили военную подготовку до получения гражданства Украины.Кроме того, в случае принятия данного закона призываться в ВСУ будут граждане с III группой инвалидности. При этом все, кого уже признали ограниченно пригодными к военной службе, должны будут еще раз пройти медкомиссию.Кроме того, отсрочка будет предоставляться только действующим депутатам Верховной рады, а парламентарии прошлых созывов будут подлежать мобилизации.Отсрочка предоставляется педагогическим работникам и научным сотрудникам, только если они работают на полную ставку. Кроме того, не подлежат мобилизации только студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие уровень образования выше, чем предыдущий уровень по тому же направлению, а также докторантам.Полномочия местных властей и электронные повесткиЗаконопроект возлагает полномочия на сельские, поселковые и городские советы по организации призыва. Также местные администрации должны будут обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и в военные части.Документ также наделяет дополнительными полномочиями полицию, которая сможет осуществлять административное задержание и доставку призывников в территориальные центры комплектации.Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в ТЦК, независимо от получения повестки. Уважительными причинами неявки являются препятствия стихийного характера, болезнь гражданина, смерть близкого родственника или близких родственников жены.Украинцы также обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста. Предусмотрена рассылка повесток через эти электронные кабинеты, а также по электронной почте.Уклонистов урежут в правахДокумент предусматривает применение ряда "временных мер" в отношении нарушителей. В частности, им запретят выезжать за рубеж, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выдачу льгот и услуг от государства, откажут в заключении кредитного договора и договора ссуды, ограничат право на использование и распоряжение средствами и другими ценностями.Нарушителям законодательства грозит штраф от 34 тысяч до 85 тысяч гривен (83-208 тыс. рублей), в условиях особого периода - от 153 тыс. до 204 тыс. гривен (374-500 тыс. рублей).За отказ от прохождения военно-лечебной комиссии могут ограничить свободу на срок от 3 до 5 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертМобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, в мире, верховная рада украины, общество, новости