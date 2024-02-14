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В зоне внимания США: зачем Карлсон и Маск пристально изучают Россию

В зоне внимания США: зачем Карлсон и Маск пристально изучают Россию - РИА Новости Крым, 14.02.2024

В зоне внимания США: зачем Карлсон и Маск пристально изучают Россию

Такие прогрессивные американцы и лидеры общественного мнения, как Илон Маск и Такер Карлсон, – это потенциальные будущие политики США, которые внимательно... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T16:15

2024-02-14T16:15

2024-02-14T16:15

радио "спутник в крыму"

мнения

игорь шатров

такер карлсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Такие прогрессивные американцы и лидеры общественного мнения, как Илон Маск и Такер Карлсон, – это потенциальные будущие политики США, которые внимательно изучают современную Россию, с которой Штатам придется строить отношения в новых реалиях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Тень СССР над ЗападомПо словам Шатрова, США и Европа перестали понимать Россию, утратив с ней нормальную коммуникацию по собственной инициативе. И сегодня западные политики и ведомое ими общество делают выводы о ней, исходя из своих фантазий, считает эксперт.Пример тому, в частности, страх перед якобы готовящемся нападении РФ на страны НАТО и, как следствие, разработка разного рода стратегий, основанных на мифах.По его мнению, к оценке России "нельзя подходить с мерками даже двухлетней давности". А Запад до сих пор пользуется лекалами, подходящими для СССР, при этом РФ продолжает меняться."Они думают, что, как в Советском Союзе, к определенным датам в Министерстве обороны ставятся задачи достигнуть определенных успехов. Но, если они так говорят, значит, так о нас думают. Они за эти два года (с начала СВО - ред.) потеряли и то, что знали о нас", – делает вывод политолог.Курс на изучение РоссииТакие прогрессивные люди, как бизнесмен Илон Маск и журналист Такер Карлсон, "видят, что нынешний политический класс заводит Соединенные Штаты в тупик, и скоро действительно придется напоминать, что Америка когда-то была великой", отмечает Шатров."А они хотят жить в великой Америке. Поэтому так внимательно изучают Россию. Они более современные и используют совершенно другой инструментарий для ее изучения, получения о ней информации", – отметил он.Каждый из этих двух американцев – лидер общественного мнения, представитель информационного общества и сообщества, добавил эксперт. И оба имеют огромные шансы повести за собой народ. Они уже это делают, претендуя на политический вес в обществе, считает эксперт."И Такер Карлсон, и Илон Маск – это будущие американские политики", – считает политолог.Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов высказал мнение, что журналист Такер Карлсон и бизнесмен Илон Маск заявляют о неизбежном поражении киевского режима, так как "хорошо чувствуют настроения в американском и в целом в западном обществе и пытаются воздействовать на избирателей в преддверии выборов в США. Читайте также на РИА Новости Крым:Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону

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мнения, игорь шатров, такер карлсон, илон маск, сша, россия, новости, в мире, общество