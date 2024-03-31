https://crimea.ria.ru/20240331/kiselev-vyskazalsya-o-smertnoy-kazni-1136166348.html

Киселев высказался о смертной казни

Киселев высказался о смертной казни - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Киселев высказался о смертной казни

Жажда мести не должна застилать разум, приговорить обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" к смертной казни все равно невозможно, так как закон... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T12:01

2024-03-31T12:01

2024-03-31T12:07

новости

дмитрий киселев

мнения

смертная казнь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Жажда мести не должна застилать разум, приговорить обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" к смертной казни все равно невозможно, так как закон не имеет обратной силы, заявил автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев."Ужасающий террористический акт в Красногорске нанес всему обществу страшнейший ожог. Нет никого, кто сострадает этим отморозкам. Понятно, что возмездия хочется прямо сейчас, а в обществе вновь возникла такая тема, как смертная казнь. И пойманных террористов – обязательно приговорить к расстрелу. Жажда мести, однако, не должна застилать разум. Ведь даже если вернуть сейчас возможность смертной казни, то свершившую массовое убийство четверку приговорить к расстрелу нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет", – сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" в эфире своей авторской телепрограммы.По его словам, если настаивать на смертной казни, то нужно отказаться от фундаментальных основ Конституции РФ, где говорится, что Россия – это правовое государство.Киселев привел в пример период из истории, когда в советское время лидер страны Никита Хрущев ввел смертную казнь "задним числом", то есть после совершения преступления."Это было знаменитое дело валютных спекулянтов – Рокотова–Файбишенко–Яковлева… Мы таких порядков хотим в современной России? Ну ведь нет... При всей глубине скорби каждого из нас", – сказал журналист.Он рассказал о модернизации закона о смертной казни: так, например, Владимир Ленин в 1917 году отменил смертную казнь, однако менее чем через год высшую меру вернули для лиц, причастных "к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам". "В январе 1920-го – вновь отменяют, но уже в мае Реввоенсовет России издает указ "О революционных трибуналах", где и смертная казнь", – отметил Киселев.Он также напомнил, что Иосиф Сталин отменил смертную казнь в 1947 году, однако в 1950-м он вернул ее для самых тяжелых статей: измена родине, шпионаж, убийство.Киселев отметил, что с 1962 по 1989 годы в СССР было расстреляно приговором смертной казни более двадцати тысяч человек. Он добавил, что в России последним казненным стал одинцовский маньяк Сергей Головкин по прозвищу Фишер. Серийный убийца, педофил и людоед, жертвами которого стали минимум 11 подростков, был расстрелян в Бутырской тюрьме 2 августа 1996 года.Как подчеркнул автор телепрограммы, мораторий на смертную казнь в России начал действовать именно с 1996 года. Смертные приговоры начали заменять на пожизненное наказание.Киселев добавил, что террористы могут получить пожизненный срок в колонии особого режима, где условия таковы, что "живые завидуют мертвым".Он назвал отказ от смертной казни всемирным трендом и обратил внимание на то, что с этим соглашается большинство стран, и когда вопрос поднимается на Генассамблее ООН, Россия голосует так же.Журналист добавил, что Россия проходила через тяжелые испытания жесточайшими терактами, в том числе в Беслане и на мюзикле "Норд-Ост" в Москве, но неколебимо двигалась в сторону окончательной отмены смертной казни."Возврат смертной казни будет означать совершенно другую природу нашего общества и государства. Это отмена права на жизнь, а значит совершенно другая гуманитарная база. Да и Конституционный суд не вправе отменять свои же собственные решения. Иначе выходит – сегодня Конституционный суд трактует Основной закон так, а завтра – по-другому? Куда мы приедем? Валерий Зорькин совершенно справедливо говорит, что тогда уж нужна будет другая Конституция – просто так право на жизнь в 20-й статье одной поправкой не отменить", – сказал Киселев.Сам Зорькин заявил РИА Новости в минувшую среду, что Конституционный суд готов высказаться по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных представителей, коими могут выступать – в зависимости от формулировок запроса – президент или Госдума либо группа депутатов ГД.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий киселев, мнения, смертная казнь, россия