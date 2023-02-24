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В Евпатории из-за аварии десятки улиц остались без света
В Евпатории из-за аварии десятки улиц остались без света - РИА Новости Крым, 24.02.2023
В Евпатории из-за аварии десятки улиц остались без света
Авария на электросетях в Евпатории оставила без света десятки тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T13:01
2023-02-24T13:01
2023-02-24T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Авария на электросетях в Евпатории оставила без света десятки тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на евпаторийский филиал "Крымэнерго"."Из-за аварии на электросетях в Евпатории без света на несколько часов остались более 18 тысяч бытовых и более 9 тысяч юридических абонентов", - сообщили в администрации.Были обесточены район ГИБДД, Раздольненского шоссе (СНТ Весна, Геолог, Уют, Отдых, Садовод), частично улица Интернациональная и 9 мая, улицы Чапаева, Мичурина, Серова, Тимирязева, Конституции, Зои Космодемьянской, Матросова, Островского, Якира, Крупской, 60 лет Октября, Колхозная, Краснофлотская, Крымская, Профсоюзная, Приморская, Бартенева, Героев Десанта, Караимская, Пролетарская, Дмитрия Ульянова, Водоразборная, Просмушкиных, Ефета, проспект Победы, а также переулки Тихий, Черноморский, Банный, Новоселовский, Блюхера.Над устранением последствий ЧП работают три аварийных бригады."По состоянию на 12.25 энергетики восстановили электроснабжение на всех линиях, кроме Раздольненского шоссе. В течение полутора часов работы будут полностью окончены", - отметили в пресс-службе администрации Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды Керченская переправа возобновила работу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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евпатория, гуп рк "крымэнерго", городская среда, жкх, общество, новости, новости крыма
В Евпатории из-за аварии десятки улиц остались без света
Крымэнерго: над устранением аварии в Евпатории работают три аварийные бригады
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Авария на электросетях в Евпатории оставила без света десятки тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на евпаторийский филиал "Крымэнерго".
"Из-за аварии на электросетях в Евпатории без света на несколько часов остались более 18 тысяч бытовых и более 9 тысяч юридических абонентов", - сообщили в администрации.
Были обесточены район ГИБДД, Раздольненского шоссе (СНТ Весна, Геолог, Уют, Отдых, Садовод), частично улица Интернациональная и 9 мая, улицы Чапаева, Мичурина, Серова, Тимирязева, Конституции, Зои Космодемьянской, Матросова, Островского, Якира, Крупской, 60 лет Октября, Колхозная, Краснофлотская, Крымская, Профсоюзная, Приморская, Бартенева, Героев Десанта, Караимская, Пролетарская, Дмитрия Ульянова, Водоразборная, Просмушкиных, Ефета, проспект Победы, а также переулки Тихий, Черноморский, Банный, Новоселовский, Блюхера.
Над устранением последствий ЧП работают три аварийных бригады.
"По состоянию на 12.25 энергетики восстановили электроснабжение на всех линиях, кроме Раздольненского шоссе. В течение полутора часов работы будут полностью окончены", - отметили в пресс-службе администрации Евпатории.
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