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Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды
Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды
Более 40 улиц Симферополя, несколько микрорайонов и пригородных сел на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T08:23
2023-02-24T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя, несколько микрорайонов и пригородных сел на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в зону отключения попадают села Строгоновка, Айкаван, Ана-Юрт, микрорайоны "Белое", "Белое-2", "Белое-3", "Белое-4"," Белое-5", "Хошкельды","Каменка", "Крымская Роза", "Сергеевка", "Новосергеевка", "Загородный", кооперативы "Садовод", "Дачник", "Юбилейный". Также без воды останутся улицы Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, пр-т Победы (частично), ЖК "Клевер", Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука (частично), Кечкеметская (частично), Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Бела Куна, Арабатская, Волочаевская, Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова (частично), Сельвинского, Луговая, а также прилегающие улицы и переулки."Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 22:00 27 февраля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 28 февраля", - добавили в "Воде Крыма".На время отключения будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 улиц Симферополя временно останутся без водыКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - властиКрым обновил рекорд потребления электроэнергии
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4.7
96
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Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды

Десяток микрорайонов и около 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

08:23 24.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя, несколько микрорайонов и пригородных сел на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В рамках мероприятий по переустройству магистрального трубопровода с 22:00 26 февраля до 22:00 (ориентировочно) 27 февраля подрядной организацией будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в Симферополе. На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, в зону отключения попадают села Строгоновка, Айкаван, Ана-Юрт, микрорайоны "Белое", "Белое-2", "Белое-3", "Белое-4"," Белое-5", "Хошкельды","Каменка", "Крымская Роза", "Сергеевка", "Новосергеевка", "Загородный", кооперативы "Садовод", "Дачник", "Юбилейный".
Также без воды останутся улицы Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, пр-т Победы (частично), ЖК "Клевер", Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука (частично), Кечкеметская (частично), Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Бела Куна, Арабатская, Волочаевская, Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова (частично), Сельвинского, Луговая, а также прилегающие улицы и переулки.
"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 22:00 27 февраля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 28 февраля", - добавили в "Воде Крыма".
На время отключения будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.
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