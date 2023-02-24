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Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды

Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды

Более 40 улиц Симферополя, несколько микрорайонов и пригородных сел на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T08:23

2023-02-24T08:23

2023-02-24T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя, несколько микрорайонов и пригородных сел на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в зону отключения попадают села Строгоновка, Айкаван, Ана-Юрт, микрорайоны "Белое", "Белое-2", "Белое-3", "Белое-4"," Белое-5", "Хошкельды","Каменка", "Крымская Роза", "Сергеевка", "Новосергеевка", "Загородный", кооперативы "Садовод", "Дачник", "Юбилейный". Также без воды останутся улицы Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, пр-т Победы (частично), ЖК "Клевер", Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука (частично), Кечкеметская (частично), Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Бела Куна, Арабатская, Волочаевская, Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова (частично), Сельвинского, Луговая, а также прилегающие улицы и переулки."Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 22:00 27 февраля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 28 февраля", - добавили в "Воде Крыма".На время отключения будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 улиц Симферополя временно останутся без водыКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - властиКрым обновил рекорд потребления электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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